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Стефанчук заявив про спікерську співпрацю з Конгресом США

25 лютого 2024 13:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стефанчук заявив про спікерську співпрацю з Конгресом США
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Конгресі Сполучених Штатів Америки найближчим часом буде просуватися питання України. Зокрема, йдеться про новий приклад спікерської співпраці між країнами.

Про це заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час форуму "Україна.2024".

Співпраця з Конгресом США

"Ми не скидуємо з питань наші відносини з Конгресом США. Найближчим часом, завтра-післязавтра, ви отримаєте новий приклад спікерської співпраці на рівні того, як треба просувати питання України в Конгресі США", — зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, 17 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США від Республіканської та Демократичної партій під час Мюнхенської конференції з безпеки. Вони обговорили ситуацію на фронті та ухвалення допомоги для України.

Також ми писали, що у Держдепі США розповіли, що питання про виділення допомоги для України вже обговорюється в Конгресі. Проте зазначили, що цей процес є довгим. 

Крім того, речник Держдепу Метью Міллер заявив, що його країна не вважає що Росія отримала перевагу у війні проти України на тлі відходу українських військових з Авдіївки та затримки допомоги від США для українців.

Руслан Стефанчук
США
Конгрес
війна в Україні

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