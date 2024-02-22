У Держдепі США не вважають, що Росія здобула перевагу у війні проти України

Речник Державного департаменту США Метью Міллер. Фото: скриншот

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що його країна не вважає ніби російський диктатор Володимир Путін отримав перевагу у війні проти України на тлі відходу українських військових з Авдіївки та затримки допомоги від США для українців.

Про це Метью Міллер повідомив під час розмови з журналістами у Вашингтоні в середу, 21 лютого, повідомляє Укрінформ.

У втраті Авдіївки відіграла затримка з допомогою Україні

На запитання, чи вважають у США, що Росія тепер має перевагу, речник Держдепу відповів:

"Ми не вважаємо так зовсім".

Міллер погодився, що Росія змогла захопити Авдіївку через те, що Україна "не змогла належним чином забезпечити озброєнням свої війська" в основному через відмову Конгресу продовжувати підтримку України.

"Але ми також бачимо, як Україна має значні успіхи на полі бою, особливо в Чорному морі, де вони відтіснили російський флот, відкрили новий судноплавний коридор, який дозволив їм експортувати не лише пшеницю та інші зернові, але також промислові товари через Чорне море", — зазначив посадовець.

Підтримка України Сполученими Штатами

Він нагадав, що це було неможливо для України в перші дні повномасштабного вторгнення, коли Росія заблокувала українські порти.

"Тож ми вважаємо, що вони (українська сторона. — Ред.) продовжать добиватися прогресу. І ми надалі підтримуватимемо їх в міру наших можливостей. Нам потрібен партнер у Конгресі, щоб допомогти зробити це", — додав Міллер.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден вкотре звернувся до Конгресу з закликом проголосувати за надання військової допомоги Україні. За його словами, тільки так можна протистояти Путіну.

Також ми повідомляли, що в Конгресі США вже вкотре не можуть проголосувати за фінансування власного уряду. У цьому контексті, як вважає дипломат Руслан Осипенко, не варто бути надто оптимістичним щодо голосування за допомогу для України. На такий випадок слід мати запасний план.