В Госдепе США не считают, что Россия получила преимущество в войне против Украины

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Фото: скриншот

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что его страна не считает, что российский диктатор Владимир Путин получил преимущество в войне против Украины на фоне ухода украинских военных из Авдеевки и задержки помощи от США для украинцев.

Об этом Мэтью Миллер сообщил во время разговора с журналистами в Вашингтоне в среду, 21 февраля, сообщает Укринформ.

В потере Авдеевки отыграла задержка с помощью Украине

На вопрос, считают ли в США, что у России теперь есть преимущество, спикер Госдепа ответил:

"Мы не считаем так совсем".

Миллер согласился, что Россия смогла захватить Авдеевку из-за того, что Украина "не смогла должным образом обеспечить вооружением свои войска" в основном из-за отказа Конгресса продолжать поддержку Украины.

"Но мы также видим, как у Украины есть значительные успехи на поле боя, особенно в Черном море, где они оттеснили российский флот, открыли новый судоходный коридор, который позволил им экспортировать не только пшеницу и другие зерновые, но также промышленные товары через Черное море", — отметил чиновник.

Поддержка Украины Соединенными Штатами

Он напомнил, что это было невозможно для Украины в первые дни полномасштабного вторжения, когда Россия заблокировала украинские порты.

"Поэтому мы считаем, что они (украинская сторона. — Ред.) продолжат добиваться прогресса. И мы будем и дальше поддерживать их по мере наших возможностей. Нам нужен партнер в Конгрессе, чтобы помочь сделать это", — добавил Миллер.

Напомним, что президент США Джо Байден в очередной раз обратился к Конгрессу с призывом проголосовать за предоставление военной помощи Украине. По его словам, только так можно противостоять Путину.

Также мы сообщали, что в Конгрессе США в очередной раз не могут проголосовать за финансирование собственного правительства. В этом контексте, как считает дипломат Руслан Осипенко, не стоит быть слишком оптимистичным по голосованию за помощь для Украины. На такой случай следует иметь запасной план.