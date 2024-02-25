Стефанчук заявил о спикерском сотрудничестве с Конгрессом США
В Конгрессе Соединенных Штатов Америки в ближайшее время будут продвигаться вопросы Украины. В частности, речь идет о новом примере спикерского сотрудничества между странами.
Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время форума "Україна.2024".
Сотрудничество с Конгрессом США
"Мы не сбрасываем по вопросам наши отношения с Конгрессом США. В ближайшее время, завтра-послезавтра, вы получите новый пример спикерского сотрудничества на уровне того, как нужно продвигать вопросы Украины в Конгрессе США", — отметил Стефанчук.
Напомним, 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США от Республиканской и Демократической партии во время Мюнхенской конференции по безопасности. Они обсудили ситуацию на фронте и принятие помощи для Украины.
Также мы писали, что в Госдепе США рассказали, что вопрос о выделении помощи для Украины уже обсуждается в Конгрессе. Однако отметили, что этот процесс долгий.
Кроме того, представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что его страна не считает, что Россия получила преимущество в войне против Украины на фоне ухода украинских военных из Авдеевки и задержки помощи от США для украинцев.
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