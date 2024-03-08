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Стефанчук, ймовірно, очолить Конституційний Суд, — ЗМІ

8 березня 2024 07:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стефанчук, ймовірно, очолить Конституційний Суд, — ЗМІ
Руслан Стефанчук. Фото: Верховна Рада
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, ймовірно, очолить Конституційний Суд України. Наразі через відсторонення з посади Олександра Тупицького з літа 2022 року суд залишився без голови. 

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на власні джерела.

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Як пише видання, у Суді можливе призначення Стефанчука обговорювали ще восени 2023 року, він мав піти по квоті президента — про це казав директор Інституту держави і права Олександр Скрипнюк.

Зазначається, що його саме включили у президентську комісію по відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду.

"29 травня звільняється вакансія судді КС від президента — 70 років Сергію Головатому. Тому виключати можливість переходу діючого спікера у КС не варто. Гадаю, Стефанчуку це було б цікаво. Принаймні, так кажуть наближені до нього колеги", — йдеться у матеріалі.

Як відомо, голову Конституційного суду обирають на один трирічний строк шляхом таємного голосування.

Для того, аби очолити посаду, треба відповідати таким вимогам:

  • бути громадянином України;
  • володіти державною мовою
  • на день призначення досягти 40 років;
  • мати вищу юридичну освіту;
  • стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років;
  • "мати високі моральні якості та бути правником із визнаним рівнем компетентності".

Водночас серед наукових ступенів та вчень звання Стефанчука: кандидат юридичних наук, доцент, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України та дійсний член Національної академії правових наук України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного на нову посаду. Він став послом України у Великій Британії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що причиною такого рішення стало те, що у Лондоні розташовані посольства великої кількості країн Глобального Півдня.

Верховна Рада
Руслан Стефанчук
суд
призначення

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