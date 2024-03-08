Стефанчук, ймовірно, очолить Конституційний Суд, — ЗМІ
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, ймовірно, очолить Конституційний Суд України. Наразі через відсторонення з посади Олександра Тупицького з літа 2022 року суд залишився без голови.
Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на власні джерела.
Стефанчук може стати головою Конституційного Суду
Як пише видання, у Суді можливе призначення Стефанчука обговорювали ще восени 2023 року, він мав піти по квоті президента — про це казав директор Інституту держави і права Олександр Скрипнюк.
Зазначається, що його саме включили у президентську комісію по відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду.
"29 травня звільняється вакансія судді КС від президента — 70 років Сергію Головатому. Тому виключати можливість переходу діючого спікера у КС не варто. Гадаю, Стефанчуку це було б цікаво. Принаймні, так кажуть наближені до нього колеги", — йдеться у матеріалі.
Як відомо, голову Конституційного суду обирають на один трирічний строк шляхом таємного голосування.
Для того, аби очолити посаду, треба відповідати таким вимогам:
- бути громадянином України;
- володіти державною мовою
- на день призначення досягти 40 років;
- мати вищу юридичну освіту;
- стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років;
- "мати високі моральні якості та бути правником із визнаним рівнем компетентності".
Водночас серед наукових ступенів та вчень звання Стефанчука: кандидат юридичних наук, доцент, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України та дійсний член Національної академії правових наук України.
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