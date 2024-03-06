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Що буде з повноваженнями Зеленського після 20 травня — відповідь ЦВК

6 березня 2024 12:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Що буде з повноваженнями Зеленського після 20 травня — відповідь ЦВК
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Після закінчення президентського терміну Володимира Зеленського у травні він продовжуватиме виконувати свої обов'язки у звичному режимі. Конституційно існують лише чотири норми, за яких достроково припиняються повноваження президента.

Про це повідомив очільник Центральної виборчої комісії Олег Діденко на запит "Главкому"

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Що буде з повноваженнями Зеленського після 20 травня

У ЦВК зазначили, що підтримують безперервність влади та виконання президентом обов'язків до приходу його наступника. Крім цього, там не бачать підстав для передачі президентських функцій голові ВРУ.

Очільник комісії Олег Діденко наголосив, що конституційно існують чотири норми, за яких достроково припиняються повноваження президента: 

  • відставка;
  • неспроможність виконувати повноваження за станом здоров’я;
  • імпічмент;
  • смерть.

У ЦВК також наголосили, що з 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан. За таких умов заборонено проведення загальнодержавних і місцевих виборів.

  • Що буде з повноваженнями Зеленського після 20 травня — відповідь ЦВК - фото 1
    Відповідь ЦВК щодо повноважень Зеленського у травні. Фото: скриншот
  • Що буде з повноваженнями Зеленського після 20 травня — відповідь ЦВК - фото 2
    Відповідь ЦВК щодо повноважень Зеленського у травні. Фото: скриншот
  • Що буде з повноваженнями Зеленського після 20 травня — відповідь ЦВК - фото 3
    Відповідь ЦВК щодо повноважень Зеленського у травні. Фото: скриншот
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Як відомо, раніше Офіс Президента підготував та передав звернення до Конституційного суду щодо перебування Зеленського на посаді. Відомство поставило питання  щодо проведення виборів в умовах воєнного стану і легітимності повноважень президента після п'ятирічного терміну. 

Нагадаємо, нещодавно голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Зеленський продовжує здійснювати свою діяльність до вступу нового президента на посаду. За його словами, такі норми передбачені 108 статтею Конституції України.

Сам Зеленський впевнений, що якби навесні відбулися вибори президента в Україні, він би здобув перемогу. Глава держави переконаний, що має найбільшу підтримку серед усіх ймовірних кандидатів. 

Володимир Зеленський
ЦВК
вибори
президент
війна в Україні

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