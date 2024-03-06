Что будет с полномочиями Зеленского после 20 мая — ответ ЦИК

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

После окончания президентского срока Владимира Зеленского в мае он будет продолжать выполнять свои обязанности в обычном режиме. Конституционно существуют только четыре нормы, при которых досрочно прекращаются полномочия президента.

Об этом сообщил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко по запросу "Главкома".

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В ЦИК отметили, что поддерживают непрерывность власти и исполнение президентом обязанностей до прихода его преемника. Кроме этого, там не видят оснований для передачи президентских функций председателю ВРУ.

Глава комиссии Олег Диденко подчеркнул, что конституционно существуют четыре нормы, при которых досрочно прекращаются полномочия президента:

отставка;

неспособность выполнять полномочия по состоянию здоровья;

импичмент;

смерть.

В ЦИК также отметили, что с 24 февраля 2022 года в Украине введено военное положение. В таких условиях запрещено проведение общегосударственных и местных выборов.

Ответ ЦИК о полномочиях Зеленского в мае. Фото: скриншот

Ответ ЦИК о полномочиях Зеленского в мае. Фото: скриншот

Ответ ЦИК о полномочиях Зеленского в мае. Фото: скриншот 1/3 _ 3

Как известно, ранее Офис Президента подготовил и передал обращение в Конституционный суд о пребывании Зеленского в должности. Ведомство поставило вопрос о проведении выборов в условиях военного положения и легитимности полномочий президента после пятилетнего срока.

Напомним, недавно глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский продолжает осуществлять свою деятельность до вступления нового президента в должность. По его словам, подобные нормы предусмотрены 108 статьей Конституции Украины.

Сам Зеленский уверен, что если бы весной состоялись выборы президента в Украине, он бы одержал победу. Глава государства убежден, что имеет наибольшую поддержку среди вероятных кандидатов.