Стефанчук відповів, як довго Зеленський перебуватиме на своїй посаді

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Володимир Зеленський продовжує здійснювати свою діяльність до вступу нового президента на посаду. За його словами, такі норми передбачені 108 статтею Конституції України.

Про це він сказав в коментарі кореспонденту Новини.LIVE.

"Звичайно, 108 стаття Конституції чітко про це говорить, що президент продовжує здійснювати свою діяльність до моменту вступу нового президента на посаду", — пояснив він.

Про що сказав Стефанчук під час форуму

Також під час форуму "Україна. Рік 2024" Стефанчук заявив про створення спікерської співпраці з Конгресом США.

"Ми не скидуємо з питань наші відносини з Конгресом США. Найближчим часом, завтра-післязавтра, ви отримаєте новий приклад спікерської співпраці на рівні того, як треба просувати питання України в Конгресі США", — зауважив він.

Нагадаємо, під час форуму міністр оборони України Рустем Умєров розповів про особливості війни між Україною та Росією.

Також повідомлялось, що ЗСУ планують створити у своїй структурі Сили безпілотних систем. Вони мають стати "надійним плечем" для бойових бригад.