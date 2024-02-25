Стефанчук ответил, как долго Зеленский будет находиться на своей должности

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский продолжает осуществлять свою деятельность до вступления нового президента в должность. По его словам, подобные нормы предусмотрены 108 статьей Конституции Украины.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту Новини.LIVE.

"Конечно, 108 статья Конституции четко об этом говорит, что президент продолжает осуществлять свою деятельность до момента вступления нового президента в должность", — объяснил он.

О чем сказал Стефанчук во время форума

Также во время форума "Україна. Рік 2024" Стефанчук заявил о создании спикерского сотрудничества с Конгрессом США.

"Мы не сбрасываем по вопросам наши отношения с Конгрессом США. В ближайшее время, завтра-послезавтра, вы получите новый пример спикерского сотрудничества на уровне того, как нужно продвигать вопросы Украины в Конгрессе США", — отметил он.

Напомним, во время форума министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал об особенностях войны между Украиной и Россией.

Также сообщалось, что ВСУ планируют создать в своей структуре Силы беспилотных систем. Они должны стать "надежным плечом" для боевых бригад.