Стефанчук ответил, как долго Зеленский будет находиться на своей должности
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский продолжает осуществлять свою деятельность до вступления нового президента в должность. По его словам, подобные нормы предусмотрены 108 статьей Конституции Украины.
Об этом он сказал в комментарии корреспонденту Новини.LIVE.
"Конечно, 108 статья Конституции четко об этом говорит, что президент продолжает осуществлять свою деятельность до момента вступления нового президента в должность", — объяснил он.
О чем сказал Стефанчук во время форума
Также во время форума "Україна. Рік 2024" Стефанчук заявил о создании спикерского сотрудничества с Конгрессом США.
"Мы не сбрасываем по вопросам наши отношения с Конгрессом США. В ближайшее время, завтра-послезавтра, вы получите новый пример спикерского сотрудничества на уровне того, как нужно продвигать вопросы Украины в Конгрессе США", — отметил он.
Напомним, во время форума министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал об особенностях войны между Украиной и Россией.
Также сообщалось, что ВСУ планируют создать в своей структуре Силы беспилотных систем. Они должны стать "надежным плечом" для боевых бригад.
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