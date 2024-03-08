Стефанчук, вероятно, возглавит Конституционный Суд, — СМИ
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, вероятно, возглавит Конституционный суд Украины. Из-за отстранения от должности Александра Тупицкого с лета 2022 года суд остался без председателя.
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники.
Стефанчук может стать главой Конституционного Суда
Как пишет издание, в Суде возможное назначение Стефанчука обсуждали еще осенью 2023 года, он должен был пойти по квоте президента — об этом говорил директор Института государства и права Александр Скрипнюк.
Отмечается, что его включили в президентскую комиссию по отбору кандидатов на должность судьи Конституционного Суда.
"29 мая увольняется вакансия судьи КС от президента — 70 лет Сергею Головатому. Поэтому исключать возможность перехода действующего спикера в КС не стоит. Думаю, Стефанчуку это было бы интересно. По крайней мере, так говорят приближенные к нему коллеги", — говорится в материале.
Как известно, глава Конституционного суда избирается на один трехлетний срок путем тайного голосования.
Для того чтобы возглавить должность, нужно отвечать следующим требованиям:
- быть гражданином Украины;
- владеть государственным языком
- в день назначения достичь 40 лет;
- иметь высшее юридическое образование;
- стаж профессиональной деятельности в области права не менее 15 лет;
- "обладать высокими моральными качествами и быть юристом с признанным уровнем компетентности".
В то же время, среди научных степеней и учений звания Стефанчука: кандидат юридических наук, доцент, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины и действительный член Национальной академии правовых наук Украины.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного на новую должность. Он стал послом Украины в Великобритании.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что причиной такого решения явилось то, что в Лондоне расположены посольства большого количества стран Глобального Юга.
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