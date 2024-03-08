Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Стефанчук, вероятно, возглавит Конституционный Суд, — СМИ arrow

Стефанчук, вероятно, возглавит Конституционный Суд, — СМИ

8 марта 2024 07:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стефанчук, вероятно, возглавит Конституционный Суд, — СМИ
Руслан Стефанчук. Фото: Верховная Рада
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, вероятно, возглавит Конституционный суд Украины. Из-за отстранения от должности Александра Тупицкого с лета 2022 года суд остался без председателя.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

Читайте также:

Стефанчук может стать главой Конституционного Суда

Как пишет издание, в Суде возможное назначение Стефанчука обсуждали еще осенью 2023 года, он должен был пойти по квоте президента — об этом говорил директор Института государства и права Александр Скрипнюк.

Отмечается, что его включили в президентскую комиссию по отбору кандидатов на должность судьи Конституционного Суда.

"29 мая увольняется вакансия судьи КС от президента — 70 лет Сергею Головатому. Поэтому исключать возможность перехода действующего спикера в КС не стоит. Думаю, Стефанчуку это было бы интересно. По крайней мере, так говорят приближенные к нему коллеги", — говорится в материале.

Как известно, глава Конституционного суда избирается на один трехлетний срок путем тайного голосования.

Для того чтобы возглавить должность, нужно отвечать следующим требованиям:

  • быть гражданином Украины;
  • владеть государственным языком
  • в день назначения достичь 40 лет;
  • иметь высшее юридическое образование;
  • стаж профессиональной деятельности в области права не менее 15 лет;
  • "обладать высокими моральными качествами и быть юристом с признанным уровнем компетентности".

В то же время, среди научных степеней и учений звания Стефанчука: кандидат юридических наук, доцент, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины и действительный член Национальной академии правовых наук Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного на новую должность. Он стал послом Украины в Великобритании.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что причиной такого решения явилось то, что в Лондоне расположены посольства большого количества стран Глобального Юга.

Верховная Рада
Руслан Стефанчук
суд
назначение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта