Стало відомо, що на один зі штатів США не поширюється 5-та стаття НАТО

Затока Ханалей. Фото: Reddit/@r/naturephotography

Стало відомо, що американський штат Гаваї не входять до зони дії статті 5 Вашингтонського договору. Цей факт підтвердили у Держдепі США.

Про це повідомило видання CNN у суботу, 30 березня.

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Чому члени НАТО незобов'язані ставати на захист Гаваїв

У разі агресії проти військово-морської бази США в Перл-Харбор або штабу Індо-Тихоокеанського командування, розташованого недалеко від Гонолулу, союзники по НАТО не зобов’язані надавати військову підтримку та ставати на захист Гаваїв. Цей виняток зазначений в угоді, підписаній за десятиліття до того, як Гаваї стали повноправним штатом США.

Стаття 5 передбачає захист членів альянсу в разі нападу, але стаття 6 встановлює географічні межі цієї оборони, обмежуючи її територією Європи та Північної Америки, а також острівними територіями в Північній Атлантиці, що лежать на північ від Тропіка Рака.

Коментар представника Держдепу США

За словами представника Держдепартаменту США, хоча Гаваї не підпадають під дію 5-ї статті НАТО, у випадку загрози "територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці" будь-якого з членів, має бути застосована стаття 4, яка передбачає консультації між членами НАТО.

Також представник зазначив, що зміни до Вашингтонського договору, які б включали Гаваї до зони дії статті 5, малоймовірні через відсутність консенсусу серед членів НАТО, багато з яких мають території поза визначеними договором межами. Він нагадав про відсутність участі НАТО у конфлікті між Великою Британією та Аргентиною за Фолклендські острови у 1982 році.

Нагадаємо, що в НАТО прокоментували ймовірність нападу Росії на Альянс.

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