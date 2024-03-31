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Стало известно, что на один из штатов США не распространяется 5-я статья НАТО

31 марта 2024 19:31
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Бригадир София
редактор
Стало известно, что на один из штатов США не распространяется 5-я статья НАТО
Залив Ханалей. Фото: Reddit/@r/naturephotography
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Стало известно, что американский штат Гавайи не входит в зону действия статьи 5 Вашингтонского договора. Этот факт подтвердили в Госдепе США.

Об этом сообщило издание CNN в субботу, 30 марта.

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Почему члены НАТО не обязаны становиться на защиту Гавайев

В случае агрессии против военно-морской базы США в Перл-Харборе или штабе Индо-Тихоокеанского командования, расположенного недалеко от Гонолулу, союзники по НАТО не обязаны оказывать военную поддержку и становиться на защиту Гавайев. Это исключение отмечено в соглашении, подписанном за десятилетия до того, как Гавайи стали полноправным штатом США.

Статья 5 предусматривает защиту членов альянса в случае нападения, но статья 6 устанавливает географические границы этой обороны, ограничивая ее территорией Европы и Северной Америки, а также островными территориями в Северной Атлантике, лежащими к северу от Тропика Рака.

Комментарий представителя Госдепа США

По словам представителя Госдепартамента США, хотя Гавайи не подпадают под действие 5-й статьи НАТО, в случае угрозы "территориальной целостности, политической независимости или безопасности" любого из членов должна быть применена статья 4, предусматривающая консультации между членами НАТО.

Также представитель отметил, что изменения в Вашингтонский договор, которые включали бы Гавайи в зону действия статьи 5, маловероятны из-за отсутствия консенсуса среди членов НАТО, многие из которых имеют территории вне определенных договором границ. Он напомнил об отсутствии участия НАТО в конфликте между Великобританией и Аргентиной за Фолклендские острова в 1982 году.

Напомним, что в НАТО прокомментировали возможность нападения России на Альянс.

Ранее мы писали, что в СМИ сообщают, что Макрон возмутил США громким заявлением об отправке войск НАТО в Украину.

США
НАТО
Гаваи

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