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Макрон обурив США гучною заявою про відправку військ НАТО в Україну, — Bloomberg

27 березня 2024 11:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Макрон обурив США гучною заявою про відправку військ НАТО в Україну, — Bloomberg
Президента Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президента Франції Емманюель Макрон обурив посадовців Сполучених Штатів своєю гучною заявою про відправку військ Північноатлантичного Альянсу в Україну. Висловлення викликало страх у чиновників через наслідки цього рішення. Вони припускають, що відряджання військ може призвести до війни з Росією. 

Про це повідомляє Bloomberg.

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Співрозмовник видання зауважив, що така заява прозвучала для того, щоб повпливати на російського диктатора Володимира Путіна. Однак інші посадовці припускають, що це могло мати протилежний ефект та призвести та глобальних наслідків.

Крім того, чиновники зазначають, що коментарі Макрона були нерозумними з боку безпеки, тому що деякі країни анонімно вже розмістили військових в Україні, пише видання.

За даними Bloomberg, деякі прем'єр-міністри держав ЄС очікують побачити лідерство Макрона і підтримують його різку позицію щодо Путіна та РФ. При цьому критики діяльності французького президента вказують, що він нібито більше говорить, ніж діє.

Як підтвердження цих слів, видання навело приклад з підтримкою Францією чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України. Макрон оголосив про допомогу в ініціативі, однак фінанси для закупівлі досі не надійшли. 

Попри усі розбіжності в поглядах навколо заяви Макрона, сам лідер Франції наголосив, що не відступить, і підкреслив, що його слова були добре продумані. За його словами, Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з Кремлем.

Нагадаємо, Емманюель Макрон вчергове заявив, що французькі війська будуть в Україні, але є деякі нюанси в цьому питанні.

Додамо, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що введення західних військ в Україну може спровокувати початок Третьої світової війни.

США
війна
НАТО
Емманюель Макрон
Україна

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