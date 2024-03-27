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Макрон возмутил США громким заявлением об отправке войск НАТО в Украину, — Bloomberg

27 марта 2024 11:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Макрон возмутил США громким заявлением об отправке войск НАТО в Украину, — Bloomberg
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президента Франции Эмманюэль Макрон возмутил чиновников Соединенных Штатов своим громким заявлением об отправке войск Североатлантического Альянса в Украину. Высказывание вызвало страх у чиновников из-за последствий этого решения. Они предполагают, что командировка войск может привести к войне с Россией.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Собеседник издания отметил, что такое заявление прозвучало для того, чтобы повлиять на российского диктатора Владимира Путина. Однако другие чиновники предполагают, что это могло иметь противоположный эффект и привести к глобальным последствиям.

Кроме того, чиновники указывают, что комментарии Макрона были неумными со стороны безопасности, потому что некоторые страны анонимно уже разместили военных в Украине, пишет издание.

По данным Bloomberg, некоторые премьер-министры государств ЕС ожидают увидеть лидерство Макрона и поддерживают его резкую позицию по отношению к Путину и РФ. При этом критики деятельности французского президента указывают, что он вроде больше говорит, чем действует.

Как подтверждение этих слов, издание привело пример с поддержкой Францией чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины. Макрон объявил о помощи в инициативе, однако финансы на закупку до сих пор не поступили.

Несмотря на все разногласия во взглядах вокруг заявления Макрона, сам лидер Франции подчеркнул, что не отступит, и добавил, что его слова были хорошо продуманы. По его словам, Франция не будет следовать "логике эскалации" в отношениях с Кремлем.

Напомним, Эмманюэль Макрон в очередной раз заявил, что французские войска будут в Украине, но есть некоторые нюансы в этом вопросе.

Добавим, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что введение западных войск в Украину может спровоцировать начало Третьей мировой войны.

США
война
НАТО
Эммануэль Макрон
Украина

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