Коли всі школи України будуть підключені до застосунку Мрія

Президент України Володимир Зеленський та очільник Мінцифри Михайло Федоров. Фото: thedigital.gov.ua

До кінця наступного року всі школи України будуть підключені до додатка "Мрія". Наразі він перебуває на стадії бета-тестування, в якому беруть участь школярі та їхні батьки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

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Додаток "Мрія" — що відомо

Наразі додаток "Мрія" тестують 40 пілотних шкіл. За словами міністра, у вересні-жовтні планується під'єднати ще 1000 шкіл. Федоров зазначив, що до кінця 2025 року всі школи в Україні будуть користуватися цим додатком. Він також підкреслив, що реалізація проєкту відбувається за підтримки донорів, таких як Швейцарія та ЮНІСЕФ, без витрат бюджетних коштів.

Міністр зазначив, що додаток буде включати багато елементів гейміфікації, щоб зацікавити дітей і конкурувати з TikTok за їхню увагу. Якщо школярі будуть показувати позитивні результати в навчанні, вони отримуватимуть різноманітні бонуси, такі як походи в кіно.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила закон про дошкільну освіту українських дітей. Зокрема, він дозволяє навчання у дитсадках мовою корінних народів або нацменшин.

Також Міністерство цифрової трансформації України впроваджує штучний інтелект в систему освіти. Для освітян презентують проєкт рекомендацій.