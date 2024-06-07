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Стало известно, когда все школы Украины будут подключены к приложению "Мрія"

7 июня 2024 18:24
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Когда все школы Украины будут подключены к приложению Мечта
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Минцифры Михаил Федоров. Фото: thedigital.gov.ua
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До конца следующего года все школы Украины будут подключены к приложению "Мрія". Пока оно находится на стадии бета-тестирования, в котором принимают участие школьники и их родители.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

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Приложение "Мрія" — что известно

В настоящее время приложение "Мрія" тестируют 40 пилотных школ. По словам министра, в сентябре-октябре планируется подключить еще 1000 школ. Федоров отметил, что до конца 2025 все школы в Украине будут пользоваться этим приложением. Он также подчеркнул, что реализация проекта проходит при поддержке доноров, таких как Швейцария и ЮНИСЕФ, без расходов бюджетных средств.

Министр отметил, что приложение будет включать многие элементы геймификации, чтобы заинтересовать детей и конкурировать с TikTok за их внимание. Если школьники будут показывать положительные результаты в обучении, они получат разнообразные бонусы, такие как походы в кино.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон о дошкольном образовании украинских детей. В частности, он позволяет обучение в детсадах на языке коренных народов или нацменьшинств.

Также Министерство цифровой трансформации Украины внедряет искусственный интеллект в систему образования. Для педагогов презентуют проект рекомендаций.

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