Стало відомо, коли Сенат розпочне розгляд законопроєкту про допомогу Україні

Сенат США. Фото ілюстративне: Reuters

Сьогодні, о 20:00 за Києвом, Сенат США розпочне розгляд законопроєкту про допомогу Україні. Перед ухваленням рішення Сенат проведе два поіменних голосування щодо пропозиції внести поправку сенатора Шумера до законопроєкту "Про національну безпеку".

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова у вівторок, 23 квітня.

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Відповідно до оголошеного графіка, початок розляду пакету документів про допомогу, що включає допомогу Україні, в Сенаті заплановано на 13:00 за Вашингтоном (20:00 за Києвом).

Скриншот з Facebook посла України у США Оксани Маркарової

Сенат проведе спочатку два поіменні голосування щодо наступних питань:

Пропозиція внести поправку сенатора Шумера до Законопроєкту Про національну безпеку HR.815 (оскільки відповідно до узгодженої процедури, законопроєкти ухвалені в суботу Палатою представників об’єднуються в один пакет і передаються на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про національну безпеку США HR.815, який був прийнятий 13.02.2024).

Клопотання про завершення дебатів щодо Законопроєкту про національну безпеку H.R.815. (яке дає можливість перейти до голосування за законопроєкт).

⁠Після цих двох голосувань (за умови їх схвалення) сенатори матимуть 30 годин (але не більше 1 години на кожного) для обговорення законопроєкту, після чого буде проведено остаточне голосування.

"Минулого разу, в лютому, виступи сенаторів тривали всю ніч. Тривалість цієї частини процедури буде залежати від того, як багато сенаторів виявлять бажання виступити і скільки часу виступатимуть", — заявила Маркарова.

Нагадаємо, що Палата представників підтримала законопроєкт про допомогу Україні.

Раніше ми писали, що Сенат США розгляне законопроєкт про допомогу Україні вже у вівторок, 23 квітня. Він уже отримав схвалення від Палати представників.