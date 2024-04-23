Стало известно, когда Сенат приступит к рассмотрению законопроекта о помощи Украине

Сенат США. Фото иллюстративное: Reuters

Сегодня, в 20:00 по Киеву, Сенат США приступит к рассмотрению законопроекта о помощи Украине. Перед принятием решения Сенат проведет два поименных голосования по предложению внести поправку сенатора Шумера в законопроект "О национальной безопасности".

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова во вторник, 23 апреля.

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Согласно объявленному графику, начало рассмотрения пакета документов о помощи, включающей помощь Украине, в Сенате запланировано на 13:00 по Вашингтону (20:00 по Киеву).

Скриншот из Facebook посла Украины в США Оксаны Маркаровой

Сенат проведет сначала два поименных голосования по следующим вопросам:

Предложение внести поправку сенатора Шумера в Законопроект О национальной безопасности HR.815 (поскольку согласно согласованной процедуре, законопроекты принятые в субботу Палатой представителей объединяются в один пакет и передаются на рассмотрение Сената как изменения в сенатский законопроект о национальной безопасности HR.815, принятый 13.02.2024).

Ходатайство о завершении дебатов по Законопроекту о национальной безопасности HR815 (которая дает возможность перейти к голосованию за законопроект).

⁠После этих двух голосований (при условии их одобрения) сенаторы будут иметь 30 часов (но не более 1 часа на каждого) для обсуждения законопроекта, после чего будет проведено окончательное голосование.

"В прошлый раз, в феврале, выступления сенаторов продолжались всю ночь. Продолжительность этой части процедуры будет зависеть от того, как многие сенаторы изъявят желание выступить и сколько времени будут выступать", — заявила Маркарова.

Напомним, что Палата представителей поддержала законопроект о помощи Украине.

Ранее мы писали, что Сенат США рассмотрит законопроект о помощи Украине уже во вторник, 23 апреля. Он уже получил одобрение от Палаты представителей.