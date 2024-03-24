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Стало відомо, ким раніше працював один з підозрюваних у теракті в ТЦ Крокус

24 березня 2024 16:34
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Стало відомо, ким раніше працював один з підозрюваних у теракті в ТЦ Крокус
Підозрюваний у теракті в ТЦ Крокус Мухаммад Фаїзов. Фото: strana.best
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Одним з підозрюваних у скоєному теракту в ТЦ Крокус став 19-річний Мухаммад Фаїзов. До цього він працював у барбершопі в Тейково, Іванівської області РФ.

Про це повідомило видання Страна.UA у неділю, 24 березня.

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Керівниця салону Ямина Сафієва, де працював Мухаммад, зазначила, що він зарекомендував себе як кваліфікований перукар і не викликав підозр, а також не демонстрував нічого незвичного у своїй поведінці.

Фаїзов спершу мешкав та працював в Іванові, але згодом перебрався до Тейкова. Він пропрацював у барбершопі близько трьох місяців до того, як залишив роботу 11 січня.

Після інциденту, за словами Сафієвої, барбершоп став об’єктом гнівних дзвінків та повідомлень, що містять погрози.

Вона поділилася своїми побоюваннями щодо особистої безпеки через ці події.

Нагадаємо, що у ТЦ "Крокус" під час теракту проходили змагання з танців.

Раніше ми писали, що Зеленський відреагував на теракт у ТЦ Крокус у Москві.

теракт
росіяни
Росія
ТЦ Крокус

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