Стало известно, кем раньше работал один из подозреваемых в теракте в ТЦ Крокус
Одним из подозреваемых в совершенном теракте в ТЦ Крокус стал 19-летний Мухаммад Фаизов. До этого он работал в барбершопе в Тейкове, Ивановской области РФ.
Об этом сообщило издание Страна.UA в воскресенье, 24 марта.
Где работал террорист
Руководитель салона Ямина Сафиева, где работал Мухаммад, отметила, что он зарекомендовал себя как квалифицированный парикмахер и не вызывал подозрений, а также не демонстрировал ничего необычного в своем поведении.
Фаизов сначала жил и работал в Иванове, но потом перебрался в Тейков. Он проработал в барбершопе около трех месяцев до того, как оставил работу 11 января.
После инцидента, по словам Сафиевой, барбершоп стал объектом гневных звонков и содержащих угрозы сообщений.
Она поделилась своими опасениями по поводу личной безопасности из-за этих событий.
Напомним, что в ТЦ "Крокус" во время теракта проходили соревнования по танцам.
Ранее мы писали, что Зеленский отреагировал на теракт в ТЦ Крокус в Москве.
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