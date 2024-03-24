Стало известно, кем раньше работал один из подозреваемых в теракте в ТЦ Крокус

Подозреваемый в теракте в ТЦ Крокус Мухаммад Фаизов. Фото: strana.best

Одним из подозреваемых в совершенном теракте в ТЦ Крокус стал 19-летний Мухаммад Фаизов. До этого он работал в барбершопе в Тейкове, Ивановской области РФ.

Об этом сообщило издание Страна.UA в воскресенье, 24 марта.

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Руководитель салона Ямина Сафиева, где работал Мухаммад, отметила, что он зарекомендовал себя как квалифицированный парикмахер и не вызывал подозрений, а также не демонстрировал ничего необычного в своем поведении.

Фаизов сначала жил и работал в Иванове, но потом перебрался в Тейков. Он проработал в барбершопе около трех месяцев до того, как оставил работу 11 января.

После инцидента, по словам Сафиевой, барбершоп стал объектом гневных звонков и содержащих угрозы сообщений.

Она поделилась своими опасениями по поводу личной безопасности из-за этих событий.

Напомним, что в ТЦ "Крокус" во время теракта проходили соревнования по танцам.

Ранее мы писали, что Зеленский отреагировал на теракт в ТЦ Крокус в Москве.