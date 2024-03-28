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США заздалегідь письмово інформували РФ про теракт в Підмосков'ї — Білий дім

28 березня 2024 22:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
США заздалегідь письмово інформували РФ про теракт в Підмосков'ї — Білий дім
Crocus City Hall після теракту. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Білий дім обурено відреагував на заяви Кремля у звинуваченні України, США та інших країн у причетності до теракту в кіноконцертній залі Crocus City Hall. Там заявили, що американський уряд заздалегідь письмово попереджував Росію про цю загрозу.

Про це розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає американський телеканал ABC.

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"Перед нападом 22 березня уряд США надав російській владі чітку й детальну інформацію щодо терористичної загрози у місцях масового зібрання й на концертах в Москві", — зауважив посадовець.

Кірбі уточнив, що 7 березня об 11:15 за Москвою, уряд США направив письмове попередження директору ФСБ Олександру Бортнікову, а 8 березня публічно попередили американських громадян у Москві уникати великих зібрань і концертів.

Водночас Кірбі додає: попередження, яке додатково скерували Кремлю, містило точні визначення щодо ймовірності терактів у Росії.

"Ми надаємо цю інформацію Росії, бо Сполучені Штати дуже серйозно ставляться до свого обов’язку попереджати про таке. Ми не хочемо бачити, як невинні життя втрачаються під час терактів, і це попередження було одним із багатьох, які уряд Сполучених Штатів передавав Росії з вересня 2023 року про різні загрози", — зазначив Кірбі та додав, що відповідальність за злочин "цілком і повністю" несуть бойовики ІДІЛ.

Нагадаємо, раніше речник Держдепу США Метью Міллер та міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон назвали "нісенітницею" цинічну заяву директора ФСБ Олександра Бортнікова, де той звинуватив країни у теракті.

Водночас голова ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія заздалегідь знала про підготовку теракту через інформацію від розвідувальних структур ГРУ, які діють у Сирії.

США
теракт
терористи
Білий дім
Джон Кірби
Росія

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