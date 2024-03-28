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США заранее письменно информировали РФ о теракте в Подмосковье — Белый дом

28 марта 2024 22:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
США заранее письменно информировали РФ о теракте в Подмосковье — Белый дом
Crocus City Hall после теракта. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Белый дом возмущенно отреагировал на заявления Кремля в обвинении Украины, США и других стран в причастности к теракту в киноконцертном зале Crocus City Hall. Там заявили, что американское правительство заранее письменно предупреждало Россию об этой угрозе.

Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает американский телеканал ABC.

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"Перед нападением 22 марта правительство США предоставило российским властям четкую и детальную информацию о террористической угрозе в местах массового собрания и на концертах в Москве", — отметил чиновник.

Кирби уточнил, что 7 марта в 11:15 по Москве правительство США направило письменное предупреждение директору ФСБ Александру Бортникову, а 8 марта публично предупредило американских граждан в Москве избегать больших собраний и концертов.

В то же время Кирби добавляет: предупреждение, дополнительно направленное Кремлю, содержало точные определения относительно вероятности терактов в России.

"Мы предоставляем эту информацию России, потому что Соединенные Штаты очень серьезно относятся к своему долгу предупреждать об этом. Мы не хотим видеть, как невинные жизни погибают во время терактов, и это предупреждение было одним из многих, которые правительство Соединенных Штатов передавало России с сентября 2023 года о различных угрозах", — отметил Кирби и добавил, что ответственность за преступление "целиком и полностью" несут боевики ИГИЛ.

Напомним, ранее спикер Госдепа США Мэтью Миллер и министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон назвали "чепухой" циничное заявление директора ФСБ Александра Бортникова, где тот обвинил страны в теракте.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия заранее знала о подготовке теракта через информацию от разведывательных структур ГРУ, действующих в Сирии.

США
теракт
террористы
Белый дом
Джон Кирби
Россия

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