Зеленський звернувся до країн Америки — що сказав президент

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Україна формує команди й групи, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру. Вона потребує реальних кроків, які можуть наблизити справедливий і тривалий мир, та надійну стабільність для всіх у світі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до Організації американських держав.

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Звернення Зеленського до Організації американських держав

У зверненні глава держава акцентував, що Організація підтримала Спільне комюніке Саміту миру Швейцарії.

"Немає жодного регіону у світі, для якого були б неважливими правила, що їх порушує російська агресія. Усі ми у світі хочемо безпеки від воєн і депортацій, від руйнування наших міст і викрадення наших дітей. Ми маємо гарантувати цю безпеку. І тільки в єдності ми можемо це зробити", — сказав він.

За словами президента, мир з Москвою, не може бути предметом торгу.

"Це має бути зроблено справді чесно – не за лаштунками. Мир із таким агресором, як Москва, не може бути предметом торгу. Як і будь-який інший злочинець, Кремль хотітиме більшого. Але навіть Росію можна примусити до миру й визнання всіх принципів і цілей Статуту ООН", — сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Львова, де вшанував пам'ять загиблих військовослужбовців на Личаківському військовому цвинтарі.

Водночас вчора Володимир Зеленський під час візиту до Донецької області пообіцяв серйозну розмову з чиновниками, які по пів року не були у прифронтових громадах. Також глава держави провів військову нараду з приводу оперативної ситуації в регіоні, та вручив нагороди бойовим медикам.