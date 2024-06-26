Англійська мова в Україні — Зеленський підписав указ

Зеленський підписує закон. Фото ілюстративне: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні. Документ офіційно закріплює англійську мову, як одну з мов міжнародного спілкування в країні.

Документ було оприлюднено на сайті Верховної Ради у середу, 26 червня.

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Відповідно до закону, держава забезпечить обов’язкове вивчення англійської мови та сприятиме вивченню інших мов міжнародного спілкування в закладах освіти. При цьому форма власності не братиметься до уваги.

Також документ передбачає, що заклади дошкільної освіти забезпечать обов’язкове вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку. Крім того, заклади дошкільної освіти забезпечують обов’язкове використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого дошкільного та середнього дошкільного віку.

Закон надає право вищим навчальним закладам ухвалити рішення про викладання однієї, кількох або більшості дисциплін, виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів англійською мовою. Це чітко зазначається в описі освітньої програми під час вступу до ВНЗ.

Крім цього закон обумовлює, що англійська мова може використовуватися у Збройних силах України, Національній гвардії як мова міжнародного спілкування.

Фільми англійською мовою в Україні

Закон також обумовлює, що забезпечення демонстрування іноземних фільмів англійською мовою на умовах відшкодування відповідних витрат здійснюється суб’єктами кінематографії на добровільних засадах.

Кожна зала, в якій суб’єкт кінематографії демонструє фільми, має здійснити не менш як вісім показів фільмів англійською мовою протягом календарного місяця, причому щонайменше дві демонстрації має бути здійснено протягом тижня в будь-який час у вихідний день або в робочий день з початком показу після 18 години.

Раніше ми повідомляли, що що реалізація ухваленого Верховною Радою закону про офіційне закріплення статусу англійської як мови міжнародного спілкування в Україні не загрожуватиме звільненням державних службовців. Проте матимуть суттєві обмеження, адже не зможуть просуватися по кар'єрних сходах.

Верховна Рада України у вівторок, 4 червня, ухвалила закон щодо застосування англійської мови в Україні. Відтепер її знання обов'язкове для всіх українських держслужбовців після завершення війни.