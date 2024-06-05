Закон про англійську мову в Україні — хто має її знати

Чоловік читає книгу англійською. Фото ілюстративне: myenglishworld.pro

Верховна Рада України у вівторок, 4 червня, ухвалила закон щодо застосування англійської мови в Україні. Відтепер її знання обов'язкове до всіх українських держслужбовців після завершення війни.

Про це повідомила нардепка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в етері телеканалу "Київ" у середу, 5 червня.

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За словами нардепки, знання англійської мови буде необхідним для:

держслужбовців будь-якого рангу;

офіцерів ЗСУ;

працівників поліції;

митників.

Вона зазначила, що ця вимога буде обов'язковою за два-чотири роки після закінчення воєнного стану. Проте є ряд статей, які набирають чинності раніше.

"Наприклад, на вокзалах, на транспорті, на вказівниках — написи мають бути продубльовані англійською не пізніше ніж два роки після підписання законопроєкту президентом", — сказала Кравчук.

Закон про англійську мову — що відомо

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України ухвалила закон щодо застосування англійської мови в Україні.

Після його погодження, перехід на англійську буде поступовим, бо як заявила Кравчук, чинних держслужбовців не переатестовуватимуть, на відміну від інших.

Водночас за словами мовного омбудсмена Тараса Кременя, нарешті чітко визначено ті категорії посадових та урядових осіб, які повинні володіти іноземною мовою.