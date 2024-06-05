Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Нардепка пояснила, хто обов'язково має володіти англійською мовою після закінчення війни arrow

Нардепка пояснила, хто обов'язково має володіти англійською мовою після закінчення війни

5 червня 2024 18:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Закон про англійську мову в Україні — хто має її знати
Чоловік читає книгу англійською. Фото ілюстративне: myenglishworld.pro
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Верховна Рада України у вівторок, 4 червня, ухвалила закон щодо застосування англійської мови в Україні. Відтепер її знання обов'язкове до всіх українських держслужбовців після завершення війни.

Про це повідомила нардепка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в етері телеканалу "Київ" у середу, 5 червня.

Читайте також:

Хто має в Україні знати англійську

За словами нардепки, знання англійської мови буде необхідним для:

  • держслужбовців будь-якого рангу;
  • офіцерів ЗСУ;
  • працівників поліції;
  • митників.

Вона зазначила, що ця вимога буде обов'язковою за два-чотири роки після закінчення воєнного стану. Проте є ряд статей, які набирають чинності раніше.

"Наприклад, на вокзалах, на транспорті, на вказівниках — написи мають бути продубльовані англійською не пізніше ніж два роки після підписання законопроєкту президентом", — сказала Кравчук. 

Закон про англійську мову — що відомо

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України ухвалила закон щодо застосування англійської мови в Україні. 

Після його погодження, перехід на англійську буде поступовим, бо як заявила Кравчук, чинних держслужбовців не переатестовуватимуть, на відміну від інших. 

Водночас за словами мовного омбудсмена Тараса Кременя, нарешті чітко визначено ті категорії посадових та урядових осіб, які повинні володіти іноземною мовою.

Україна
поліція
Верховна Рада
англійська мова
народні депутати
ЗСУ
закон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня