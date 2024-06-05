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Нардеп объяснила, кто обязательно должен владеть английским после окончания войны

5 июня 2024 18:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Закон об английском языке в Украине — кто должен его знать
Мужчина читает книгу на английском. Фото иллюстративное: myenglishworld.pro
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Верховная Рада Украины во вторник, 4 июня, приняла закон о применении английского языка в Украине. Теперь его знание обязательно для всех украинских госслужащих после завершения войны.

Об этом сообщила нардеп от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Киев" в среду, 5 июня.

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Кто должен в Украине знать английский

По словам нардепа, знание английского языка будет необходимо для:

  • госслужащих любого ранга;
  • офицеров ВСУ;
  • работников полиции;
  • таможенников.

Она отметила, что это требование будет обязательным через два-четыре года после окончания военного положения. Однако есть ряд статей, которые вступают в силу раньше.

"Например, на вокзалах, на транспорте, на указателях — надписи должны быть продублированы на английском не позднее двух лет после подписания законопроекта президентом", — сказала Кравчук.

Закон об английском языке — что известно

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла закон о применении английского языка в Украине.

После его согласования переход на английский будет постепенным, поскольку, как заявила Кравчук, действующих госслужащих не будут переаттестовать, в отличие от других.

В то же время, по словам языкового омбудсмена Тараса Кременя, наконец четко определены те категории должностных и правительственных лиц, которые должны владеть иностранным языком.

Украина
полиция
Верховная Рада
английский язык
народные депутаты
ВСУ
закон

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