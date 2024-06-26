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Зеленский подписал закон об английском языке в Украине — что он предусматривает

26 июня 2024 19:58
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Английский язык в Украине - Зеленский подписал указ
Зеленский подписывает закон. Фото иллюстративное: Офис президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о английском языке в Украине. Документ официально закрепляет английский язык как один из языков международного общения в стране.

Документ был обнародован на сайте Верховной Рады в среду, 26 июня.

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Закон об английском языке

Согласно закону, государство обеспечит обязательное изучение английского языка и будет способствовать изучению других языков международного общения в учебных заведениях. При этом форма собственности не будет учитываться.

Также документ предусматривает, что учреждения дошкольного образования обеспечат обязательное изучение английского детьми старшего дошкольного возраста. Кроме того, заведения дошкольного образования обеспечивают обязательное использование английского языка в образовательном процессе для детей раннего, младшего дошкольного и среднего дошкольного возраста.

Закон дает право высшим учебным заведениям принять решение о преподавании одной, нескольких или большинства дисциплин, выполнении индивидуальных задач и проведении контрольных мероприятий на английском языке. Это четко указывается в описании образовательной программы при поступлении в ВУЗы.

Кроме того, закон обуславливает, что английский язык может использоваться в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии как язык международного общения.

Фильмы на английском языке в Украине

Закон также оговаривает, что обеспечение демонстрации иностранных фильмов на английском языке на условиях возмещения соответствующих расходов осуществляется субъектами кинематографии на добровольной основе.

Каждый зал, в котором субъект кинематографии демонстрирует фильмы, должен осуществить не менее восьми показов фильмов на английском языке в течение календарного месяца, причем по меньшей мере две демонстрации должны быть осуществлены в течение недели в любое время в выходной или рабочий день с началом показа после 18 часов.

Ранее мы сообщали, что реализация принятого Верховной Радой закона об официальном закреплении статуса английского как языка международного общения в Украине не будет угрожать увольнением государственных служащих. Однако будут существенные ограничения, ведь не смогут продвигаться по карьерной лестнице.

Верховная Рада Украины во вторник, 4 июня, приняла закон о применении английского языка в Украине. Теперь ее знание обязательно для всех украинских госслужащих после завершения войны.

Владимир Зеленский
Верховная Рада
школы
вузы
Украина
английский язык
учебные центры

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