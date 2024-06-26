Зеленський відвідав на Донеччині стабпункт 47-ї ОМБр і нагородив медиків

Зеленський нагороджує бойових медиків. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Донецьку область. Там він відвідав стабілізаційний пункт 47-ї окремої механізованої бригади.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook в середу, 26 червня.

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Зеленський розповів, що поспілкувався з військовими медиками, які розповіли про першочергові потреби.

Також глава держави відзначив медиків державними нагородами та висловив вдячність за їхню щоденну працю та самовіддану допомогу воїнам.

Нагадаємо, під час візиту на Донеччину Володимир Зеленський офіційно представив нового командувача Об’єднаних сил генерала Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону регіону. Чиновникам, які по пів року не були у прифронтових громадах, Президент пообіцяв серйозну розмову та висновки.

До слова, російські війська нарощують темпи своїх наступальних операцій у Донецькій області. Раніше у DeepState писали, що росіяни наблизилися до надважливої для ЗСУ траси Покровськ-Костянтинівка, захопивши село Новоолександрівка Донецької області.