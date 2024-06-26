Зеленский посетил в Донецкой области стабпункт 47-й ОМБр и наградил медиков

Зеленский награждает боевых медиков. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донецкую область. Там он посетил стабилизационный пункт 47-й отдельной механизированной бригады.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook в среду, 26 июня.

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Зеленский рассказал, что пообщался с военными медиками, рассказавшими о первоочередных нуждах.

Также глава государства отметил медиков государственными наградами и выразил благодарность за их ежедневный труд и самоотверженную помощь воинам.

Напомним, во время визита в Донбасс Владимир Зеленский официально представил нового командующего Объединенными силами генерала Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону региона. Чиновникам, по полгода не находившимся в прифронтовых общинах, Президент пообещал серьезный разговор и выводы.

К слову, российские войска наращивают темпы своих наступательных операций в Донецкой области. Ранее в DeepState писали, что россияне приблизились к сверхважной для ВСУ трассе Покровск-Константиновка, захватив село Новоалександровка Донецкой области.