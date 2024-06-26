Зеленский посетил в Донецкой области стабпункт 47-й ОМБр и наградил медиков

Зеленский в Донецкой области вручил награды боевым медикам
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донецкую область. Там он посетил стабилизационный пункт 47-й отдельной механизированной бригады.
Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook в среду, 26 июня.
Зеленский наградил боевых медиков
Зеленский рассказал, что пообщался с военными медиками, рассказавшими о первоочередных нуждах.
Также глава государства отметил медиков государственными наградами и выразил благодарность за их ежедневный труд и самоотверженную помощь воинам.
Напомним, во время визита в Донбасс Владимир Зеленский официально представил нового командующего Объединенными силами генерала Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону региона. Чиновникам, по полгода не находившимся в прифронтовых общинах, Президент пообещал серьезный разговор и выводы.
К слову, российские войска наращивают темпы своих наступательных операций в Донецкой области. Ранее в DeepState писали, что россияне приблизились к сверхважной для ВСУ трассе Покровск-Константиновка, захватив село Новоалександровка Донецкой области.
Читайте Новини.LIVE!