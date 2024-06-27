Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Содействуем безопасности — Зеленский обратился к Организации американских государств arrow

Содействуем безопасности — Зеленский обратился к Организации американских государств

27 июня 2024 10:38
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский обратился в страны Америки — что сказал президент
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украина формирует команды и группы, которые будут разрабатывать планы действий по Формуле мира . Она нуждается в реальных шагах, которые могут приблизить справедливый и длительный мир и надежную стабильность для всех в мире.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения в Организацию американских государств .

Читайте также:

Обращение Зеленского в Организацию американских государств

В обращении глава государства акцентировал, что Организация поддержала Совместное коммюнике Саммита мира Швейцарии.

"Нет ни одного региона в мире, для которого были бы неважными правила, которые нарушает российская агрессия. Все мы в мире хотим безопасности от войн и депортаций, от разрушения наших городов и похищения наших детей. Мы должны гарантировать эту безопасность. И только в единстве. мы можем это сделать", - сказал он.

По словам президента, мир с Москвой не может быть предметом торга.

"Это должно быть сделано действительно честно – не за кулисами. Мир с таким агрессором, как Москва, не может быть предметом торга. Как и любой другой преступник, Кремль будет хотеть большего. Но даже Россию можно принудить к миру и признанию всех принципов и целей Устава ООН", - сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом во Львов , где почтил память погибших военнослужащих на Лычаковском военном кладбище.

В то же время Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область пообещал серьезный разговор с чиновниками, которые по пол года не были в прифронтовых общинах. Также глава государства провел военное совещание по поводу оперативной ситуации в регионе и вручил награды боевым медикам .

Владимир Зеленский
США
Украина
политики
Америка
Саммит Мира в Швейцарии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024