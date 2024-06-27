Зеленский обратился в страны Америки — что сказал президент

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Украина формирует команды и группы, которые будут разрабатывать планы действий по Формуле мира . Она нуждается в реальных шагах, которые могут приблизить справедливый и длительный мир и надежную стабильность для всех в мире.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения в Организацию американских государств .

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Обращение Зеленского в Организацию американских государств

В обращении глава государства акцентировал, что Организация поддержала Совместное коммюнике Саммита мира Швейцарии.

"Нет ни одного региона в мире, для которого были бы неважными правила, которые нарушает российская агрессия. Все мы в мире хотим безопасности от войн и депортаций, от разрушения наших городов и похищения наших детей. Мы должны гарантировать эту безопасность. И только в единстве. мы можем это сделать", - сказал он.

По словам президента, мир с Москвой не может быть предметом торга.

"Это должно быть сделано действительно честно – не за кулисами. Мир с таким агрессором, как Москва, не может быть предметом торга. Как и любой другой преступник, Кремль будет хотеть большего. Но даже Россию можно принудить к миру и признанию всех принципов и целей Устава ООН", - сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом во Львов , где почтил память погибших военнослужащих на Лычаковском военном кладбище.

В то же время Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область пообещал серьезный разговор с чиновниками, которые по пол года не были в прифронтовых общинах. Также глава государства провел военное совещание по поводу оперативной ситуации в регионе и вручил награды боевым медикам .