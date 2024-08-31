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Справжня "людина дощу" — з'явились подробиці про брата Павла Дурова, якого розшукує МВС Франції

31 серпня 2024 06:56
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Брат Павла Дурова Микола Дуров є геніальним математиком та програмістом, що розробив шифрування для Telegram
Брат Павла Дурова — Микола — під час лекції з математики. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Франції затримали не тільки засновника месенджера Telegram Павла Дурова, але й видали ордер на арешт його брата — Миколу Дурова. Широкому загалу про нього мало або взагалі нічого не відомо, тому що він не публічна персона, але є геніальним математиком і програмістом, що розробив код шифрування для Telegram. 

Подробиці про біографію та роль Миколи Дурова в проєкті його брата Павла наводить опозиційне видання "Медуза".

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Микола Дуров, брат Павла Дурова
Микола Дуров на відпочинку. Фото: Соцмережі Миколи Дурова

Згідно з розслдідування журналістів "Медузи", Микола Дуров народився у 1980 році. Батько Дурових викладав в Туринському університеті історію та літературу Стародавнього Риму, але на початку 90-х повернувся з дітьми в Росію, щоб очолити катедру держуніверситету в Санкт-Петербурзі.

Микола Дуров з малечку проявив свою геніальність: у три роки старший брат Павла читав як дорослий, а у вісім вирішував кубічні рівняння. Саме він вплинув на захоплення Павла програмуванням.

Сам Микола неодноразово вигравав численні олімпіади з програмування та математики.

У 2005 року Микола Дуров захистив дисертацію до СПбДУ на тему: "Новий підхід до геометрії Аракелова". Потім продовжив наукову діяльність у Боннському університеті, де 2007 року захистив другу дисертацію на тему "Сингулярна геометрія Аракелова".

Звичайно, Микола Дуров допомагав Павлу розробляти соцмережу ВКонтакте і був там технічним директором.

Роль Миколи Дурова в створенні Telegram

Для Telegram Микола Дуров розробив основні засади шифрування. Сам Павло Дуров більше займався інтерфейсом користувача, тим, як працює додаток, його функціями й т. д.

У Миколи Дурова, згідно з відкритими джерелами та інформацією зі злитих баз даних, також на додаток до російського є громадянство Сент-Кітс і Невіса, і, крім того, Латвії. 

У 2018 році було запущено блокчейн-проект TON, у створенні якого Микола Дуров брав участь разом із братом.

Джерело "Медузи", яке раніше працювало з Дуровим, сказало, що "Микола абсолютно в космосі, така "людина дощу", як у кіно". Проте "крім математики, його цікавить політика, лише у своїй оптиці", додавши, що Микола Дуров дотримується "ультра-ліберальних поглядів".

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