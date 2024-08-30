Макрон заявив, що не знав про приїзд засновника Telegram Дурова до Франції

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не знав про прибуття в країну засновника Telegram Павла Дурова і не планував проводити з ним зустріч.

Про це 29 серпня повідомляє агентство Reuters.

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"Я абсолютно не знав про прибуття пана Дурова до Франції, і це цілком нормально, тому що я не в курсі приїздів і від'їздів громадян з усього світу, незалежно від того, мають вони французьке громадянство чи ні", — сказав Макрон на пресконференції у четвер, під час дводенного візиту до Сербії.

Крім цього, Reuters пише, що Макрон підтримав рішення Франції в 2021 році надати Дурову французьке громадянство в рамках рідкісної процедури для високопоставлених осіб.

"Це частина стратегії, яка дозволяє жінкам і чоловікам, чи то художники, спортсмени, чи підприємці, коли вони докладають зусиль для вивчення французької мови та розвивають багатство, інновації... набувати французького громадянства", — сказав лідер французької держави.

Арешт Дурова у Франції

Нагадаємо, що 24 серпня Дурова було заарештовано поліцією Франції після того, як його літак приземлився в аеропорту Ле-Бурже недалеко від Парижа.

У середу, 28 числа, французький суддя розпочав офіційне розслідування щодо Дурова (громадянина Франції та ОАЄ), за підозрою у причетності до управління онлайн-платформою Telegram, яка дозволяє здійснювати незаконні угоди, розміщувати зображення сексуального насильства над дітьми, торгувати наркотиками та займатися шахрайством.

Декількома днями раніше президент Макрон заявив, що арешт засновника Telegram не має жодного політичного підтексту і його проведено в рамках судового розслідування.

"Система правосуддя повністю незалежна, вона має забезпечити виконання закону. Це аж ніяк не політичне рішення. Вирішувати суддям", — зазначив він 26 серпня.

Увечері 28 серпня Павла Дурова було звільнено з-під варти, але йому висунули звинувачення та взяли під судовий нагляд.