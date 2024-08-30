Макрон заявил, что не знал о приезде основателя Telegram Дурова во Францию

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не знал о прибытии в страну основателя Telegram Павла Дурова и не планировал с ним проводить встречу.

Об этом 29 августа сообщает агентство Reuters.

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"Я совершенно не знал о прибытии господина Дурова во Францию, и это вполне нормально, потому что я не в курсе приездов и отъездов граждан со всего мира, независимо от того, имеют ли они французское гражданство или нет", — сказал Макрон на пресс-конференции в четверг, во время двухдневного визита в Сербию.

Помимо этого Reuters пишет, что Макрон поддержал решение Франции в 2021 году предоставить Дурову французское гражданство в рамках редкой процедуры для высокопоставленных лиц.

"Это часть стратегии, которая позволяет женщинам и мужчинам, будь то художники, спортсмены или предприниматели, когда они прилагают усилия для изучения французского языка и развивают богатство, инновации... получать французское гражданство", — сказал лидер французского государства.

Арест Дурова во Франции

Напомним, что 24 августа Дуров был арестован полицией Франции после того, как его самолёт приземлился в аэропорту Ле-Бурже недалеко от Парижа.

В среду, 28 числа, французский судья начал официальное расследование в отношении Дурова (гражданина Франции и ОАЕ), по подозрению в причастности к управлению онлайн-платформой Telegram, позволяющей совершать незаконные сделки, размещать изображения сексуального насилия над детьми, торговать наркотиками и заниматься мошенничеством.

Несколько дней ранее президент Макрон заявил, что арест основателя Telegram не имеет никакого политического подтекста и был проведен в рамках судебного расследования.

"Система правосудия полностью независима, она должна обеспечить исполнение закона. Это никоим образом не политическое решение. Решать судьям", — отметил он 26 августа.

Вечером 28 августа Павел Дуров был освобожден из-под стражи, но ему выдвинули обвинения и взяли под судебный надзор.