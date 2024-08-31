Брат Павла Дурова Николай Дуров является гениальным математиком и программистом, разработавшим шифрование для Telegram

Брат Павла Дурова – Николай – во время лекции по математике. Фото: Скриншот

Во Франции задержали не только основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, но и выдали ордер на арест его брата Николая Дурова. Широкой общественности о нем мало или вообще ничего не известно, потому что он не публичная персона, но является гениальным математиком и программистом, разработавшим код шифрования для Telegram.

Подробности о биографии и роли Николая Дурова в проекте его брата Павла приводит оппозиционное издание "Медуза".

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Что известно о Николае Дурове

Николай Дуров на отдыхе. Фото: Соцсети Николая Дурова

Согласно расследованию журналистов "Медузы", Николай Дуров родился в 1980 году. Отец Дуровых преподавал в Туринском университете историю и литературу Древнего Рима, но в начале 90-х вернулся с детьми в Россию, чтобы возглавить кафедру госуниверситета в Санкт-Петербурге.

Николай Дуров с детства проявил свою гениальность: в три года старший брат Павла читал как взрослый, а в восемь решал кубические уравнения. Именно он повлиял на увлечение Павла программированием.

Сам Николай неоднократно выигрывал многочисленные олимпиады по программированию и математике.

В 2005 году Николай Дуров защитил диссертацию в СПбГУ по теме: "Новый подход к геометрии Аракелова". Затем продолжил научную деятельность в Боннском университете, где в 2007 году защитил вторую диссертацию по теме "Сингулярная геометрия Аракелова".

Конечно, Николай Дуров помогал Павлу разрабатывать соцсеть ВКонтакте и был там техническим директором.

Роль Николая Дурова в создании Telegram

Для Telegram Николай Дуров разработал основные принципы шифрования. Сам Павел Дуров больше занимался пользовательским интерфейсом, тем, как работает приложение, его функциями и т.д.

У Николая Дурова, согласно открытым источникам и информации из слитых баз данных, также в дополнение к российскому есть гражданство Сент-Китс и Невиса, и, кроме того, Латвии.

В 2018 году был запущен блокчейн-проект TON, в создании которого Николай Дуров принимал участие вместе с братом.

Источник "Медузы", ранее работавший с Дуровым, сказал, что "Николай абсолютно в космосе, такой "человек дождя", как в кино". Однако "кроме математики, его интересует политика, только в своей оптике ", добавив, что Николай Дуров придерживается " ультра-либеральных взглядов ".