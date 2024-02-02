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Соцмережі втрачають свою популярність — чому так сталося

2 лютого 2024 18:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Соцмережі втрачають свою популярність — чому так сталося
Користування соцмережею Facebook. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Видання The Economist опублікувало матеріал під гучною назвою "Кінець соціальної мережі". Її пов'язали з 20-річчям Facebook. У статті йдеться про те, що наразі роль соцмереж є досі великою, але починає зменшуватися. 

Про це йдеться на сайті видання The Economist.

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Що показало дослідження

У матеріалі зазначають, що соціальні мережі забирають майже половину часу, який був витрачений в телефоні. До прикладу, нині люди проводять у соцмережах на 40% більше часу, ніж в 2020 році. Але суспільство покроково відходить від публікації свого життя в Facebook, переходячи на закриті канали. 

чому соцмережі втрачають свою популярність
Ілюстрація до статті видання. Фото: The Economist

Журналісти видання наголошують, що більшість користувачів починає користуватися такими закритими платформами, як WhatsApp та Telegram. Як приклад, навели популярність Telegram після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 

The Economist вказує, що така тенденція провокує підвищення рівня популярності алгоритмів, які було засновано на поведінці користувача. Це означає, що контент для користувача пропонується незалежно від соціальних зв'язків, а через перегляди самої людини. 

Нагадаємо, раніше генеральний директор Meta Марк Цукерберг вибачився перед батьками дітей, які постраждали через вплив соціальних мереж. Це сталося під час слухань у юридичному комітеті Сенату США про захист дітей від експлуатації та жорстокого поводження в Інтернеті.

Також у дослідженні, яке опублікував Consumer Reports, виявили, що 186 892 компанії передали інформацію про користувачів у соцмережу Facebook. Кожен учасник дослідження мав зв'язок із 2 230 компаніями, в той час як для деяких цей показник сягав 7 000.

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