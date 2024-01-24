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За кожним користувачем Meta стежать тисячі компаній — нове дослідження

24 січня 2024 10:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
За кожним користувачем Meta стежать тисячі компаній — нове дослідження
Користувач соцмережі Facebook. Фото: Shutterstock
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У недавньому дослідженні, опублікованому Consumer Reports і заснованому на даних, зібраних Facebook, було виявлено, що 186 892 компанії передали інформацію про користувачів у цю соціальну мережу. Кожен учасник дослідження мав зв'язок із 2230 компаніями, хоча для деяких цей показник сягав 7000.

Про це йдеться у результатах дослідження Consumer Reports.

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Дослідження було спрямоване на аналіз передачі особистих даних між серверами різних компаній та серверами Meta, а також вивчення способів відстеження за допомогою метапікселів, встановлених на сайтах компаній і видимих користувачам.

У ході дослідження було отримано унікальне розуміння процесів збирання та обробки особистих даних в інтернеті, ґрунтуючись на інформації, отриманій безпосередньо від Meta.

Особливість Meta

Однією з ключових функцій, що надаються Meta, є можливість рекламодавців створювати цільові аудиторії, використовуючи списки своїх клієнтів з унікальними ідентифікаторами, такими як адреси електронної пошти та мобільні рекламні ID. Це дозволяє налаштовувати рекламні кампанії таким чином, щоб вони орієнтувалися на аудиторії, які схожі на вказаних клієнтів.

Які дані збираються

Дослідження також виявило, що дані збираються через відстеження "подій", які фіксують взаємодію користувачів із брендами. Це відстеження відбувається як у додатках, що належать до Meta, так і в реальному світі.

До таких подій належать, наприклад, відвідування вебсайтів, участь в іграх, відвідування фізичних магазинів або здійснення покупок.

Нагадаємо, соціальна мережа Instagram запустила нову функцію для сторінок. Тепер користувачі зможуть створювати налаштовані шаблони під назвою "Додайте своє" з GIF, зображеннями та текстом.

Також ми писали, що компанія Meta, до якої входять соцмережі Instagram and Facebook , спеціально займалася розробкою своїх платформ, щоб у дітей сформувалася залежність. Розробники цілеспрямовано дозволяли неповнолітнім користувачам створювати облікові записи.

Facebook
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