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За каждым пользователем Meta следят тысячи компаний — новое исследование

24 января 2024 10:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
За каждым пользователем Meta следят тысячи компаний — новое исследование
Пользователь соцсети Facebook. Фото: Shutterstock
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В недавнем исследовании, опубликованном Consumer Reports и основанном на данных, собранных Facebook, было выявлено, что 186 892 компании передали информацию о пользователях в эту социальную сеть. К каждого участника исследования была связь с 2230 компаниями, хотя для некоторых этот показатель достигал 7000. 

Об этом говорится в результатах исследования Consumer Reports.

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Исследование было направлено на анализ передачи личных данных между серверами разных компаний и серверами Meta, а также на изучение способов отслеживания с помощью мета-пикселей, установленных на сайтах компаний и видимых пользователям.

В ходе исследования было получено уникальное понимание процессов сбора и обработки личных данных в интернете, основываясь на информации, полученной непосредственно от Meta.

Особенность Meta

Одной из ключевых функций, предоставляемых Meta, является возможность для рекламодателей создавать целевые аудитории, используя списки своих клиентов с уникальными идентификаторами, такими как адреса электронной почты и мобильные рекламные ID. Это позволяет настраивать рекламные кампании таким образом, чтобы они ориентировались на аудитории, которые похожи на указанных клиентов.

Какие данные собираются

Исследование также выявило, что данные собираются через отслеживание "событий", которые фиксируют взаимодействие пользователей с брендами. Это отслеживание происходит как в приложениях, принадлежащих Meta, так и в реальном мире.

К таким событиям относятся, например, посещения веб-сайтов, участие в играх, посещение физических магазинов или совершение покупок.

Напомним, социальная сеть Instagram запустила новую функцию для страниц. Теперь пользователи смогут создавать настроенные шаблоны под названием "Добавьте свое" с GIF, изображениями и текстом.

Также мы писали, что компания Meta, в которую входят соцсети Instagram and Facebook, специально занималась разработкой своих платформ, чтобы у детей сформировалась зависимость. Разработчики целенаправленно позволяли несовершеннолетним пользователям создавать аккаунты.

Facebook
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