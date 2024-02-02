Цукерберг перепросив перед сім'ями, діти яких постраждали від соцмереж

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг під час слухань у юридичному комітеті Сенату США. Фото: скриншот

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг перепросив перед батьками дітей, які постраждали внаслідок впливу соціальних мереж. Це відбулося під час слухань у юридичному комітеті Сенату Сполучених Штатів Америки щодо захисту дітей від експлуатації та жорстокого поводження в Інтернеті.

Про це повідомляє C-SPAN.

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@cspanofficial Meta CEO Mark Zuckerberg apologized Wednesday to families harmed by social media during a Senate Judiciary Committee hearing on protecting children from online exploitation and abuse. “I’m sorry for everything you have all been through,” said Mr. Zuckerberg, standing up and turning around to face them. “It’s terrible and no one should have to go through the things that your families have suffered, and this is why we invested so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer.” Sen. Josh Hawley (R-MO) then pressed Mr. Zuckerberg, one of the richest people in the world, to directly compensate the victims. Mr. Zuckerberg said his company was spearheading “industry-leading” efforts to prevent harm to young people on their platforms, which Sen. Hawley’s called “nonsense.” “Your product is killing people,” the senator shot back. #markzuckerberg #zuckerberg #facebook #instagram #meta #senate #cspan ♬ original sound - C-SPAN

Що сказав Цукерберг під час слухань у юридичному комітеті Сенату

"Мені шкода за все, через що ви всі пройшли. Це жахливо, і нікому не доведеться проходити через те, через що страждали ваші сім’ї, і саме тому ми інвестували так багато і збираємося продовжувати докладати провідних зусиль, щоб переконатися, що нікому не доведеться проходити через те, від чого довелося страждати вашим родинам", — заявив Цукерберг.

Опісля сенатор Джош Хоулі закликав Цукерберга виплатити компенсацію постраждалим від впливу соцмереж.

Гендиректор Meta розповів, що його компанія докладає всіх зусиль, щоб запобігти шкоді молоді на своїх платформах. Натомість сенатор назвав це "нісенітницею".

"Ваш продукт вбиває людей", — наголосив Джош Хоулі.

Як Meta намагається зробити соцмережі безпечнішими для дітей

Нагадаємо, що Meta спеціально займалася розробкою своїх платформ, аби у дітей сформувалася залежність. Зазначається, що розробники цілеспрямовано дозволяли неповнолітнім користувачам створювати акаунти.

Також ми повідомляли, що компанія META працює над оновленням додатка Instagram. Невдовзі в соцмережі з'являться підказки для підлітків про час іти спати, якщо вони користуватимуться застосунком пізно ввечері.

Додамо, що компанія Meta Platforms вирішила обмежувати контент для підлітків. Йдеться про соціальні мережі Instagram і Facebook.