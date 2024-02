Meta CEO Mark Zuckerberg был апологичен Wednesday to families harmed by social media during a Senate Judiciary Committee hearing on protecting children from online exploitation and abuse. “I'm sorry for everything you have all been through,” said Mr. Zuckerberg, standing up and turning по направлению к face them. “Это территория и не один должен иметь это идти через things that your families have suffered, and this is why we invested so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to things that your families должны had to suffer.” Sen. Josh Hawley (R-MO) был зажат Mr. Зукерберг, один из самых хитрых людей в мире, к прямому compensate victims. Mr. Зукерберг слуга его фирма была поощряя “industry-leading” эффекты, чтобы предпринять harm to young people on their platforms, которые sen. Hawley's называется “nonsense.” “Your product is killing people,” senator shot back. #markzuckerberg #zuckerberg #facebook #instagram #meta #senate #cspan