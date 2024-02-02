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Соцсети теряют свою популярность — почему так произошло

2 февраля 2024 18:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Соцсети теряют свою популярность — почему так произошло
Использование соцсети Facebook. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Издание The Economist опубликовало материал под громким названием "Конец социальной сети". Ее связали с 20-летием Facebook. В статье говорится, что сейчас роль соцсетей до сих пор велика, но начинает уменьшаться.

Об этом говорится на сайте The Economist.

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Что показало исследование

В материале отмечают, что социальные сети отнимают почти половину времени, которое было потрачено в телефоне. К примеру, сейчас люди проводят в соцсетях на 40% больше времени, чем в 2020 году. Но общество пошагово уходит от публикации своей жизни в Facebook, переходя на закрытые каналы.

почему соцсети теряют свою популярность
Иллюстрация к статье издания. Фото: The Economist

Журналисты издания отмечают, что большинство пользователей начинают пользоваться такими закрытыми платформами, как WhatsApp и Telegram. В качестве примера привели популярность Telegram после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

The Economist указывает, что такая тенденция провоцирует повышение уровня популярности алгоритмов, основанных на поведении пользователя. Это означает, что контент пользователя предлагается независимо от социальных связей, а через просмотры самого человека.

Напомним, ранее генеральный директор Meta Марк Цукерберг извинился перед родителями детей, которые  пострадали из-за влияния социальных сетей. Это произошло во время слушаний в юридическом комитете Сената США о защите детей от эксплуатации и жестокого обращения в Интернете.

Также в исследовании, опубликованном Consumer Reports, обнаружили, что 186 892 компании передали информацию о пользователях в соцсеть Facebook. Каждый участник исследования имел связь с 2 230 компаниями, в то время как для некоторых этот показатель достигал 7000.

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