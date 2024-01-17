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Снайдер заявив, що українські біженці можуть стати моральною перемогою Росії

17 січня 2024 08:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Снайдер заявив, що українські біженці можуть стати моральною перемогою Росії
Американський історик Тімоті Снайдер. Фото ілюстративне: World Economic Forum Video
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Американський історик Тімоті Снайдер, який є професором Єльського університету,  вважає, що Росія прагне зменшити населення України. Вона досягає цього, зокрема і спробами розпорошити українців по всьому світу.

На цьому Снайдер наголосив під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, виступаючи в ролі модератора на сесії "Горизонти України", повідомляє Укрінформ.

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"Якщо мета війни Росії — зробити українське населення якомога меншим, якомога менш українським і якомога більш розпорошеним, то мільйони українців, які виїжджають з країни й не повертаються, — це також і військова, і, так би мовити, моральна перемога для Росії", — зазначив Снайдер.

Історик відзначив, що багато здібних і талановитих українців, які представляють численні професії у різних сферах, перебувають за межами України.

"Мільйони з них нині перебувають у країнах Європейського Союзу, і Україні потрібно, щоб саме ці люди повернулися. Це не просто економічне питання. Це проблема… геноциду", — зауважив історик.

На думку професора, країнам Європи необхідно буде розробити "формальні механізми, які стимулюватимуть людей повернутися назад в Україну".

Раніше ми повідомляли, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів у Давосі зустріч із міністром закордонних справ Саудівської Аравії, принцом Фейсалом бін Фарханом аль-Саудом. Вони обговорили питання двосторонньої співпраці. 

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський 15 січня прибув до Давосу. Він зустрівся з президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амхард.

війна
Україна
біженці
Давос
Росія

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