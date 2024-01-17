Допомога Україні й зустріч з Дудою — підсумки другого дня Українського Дому у Давосі від Новини.LIVE

Український дім у Давосі, Швейцарія. Фото: ukrainehousedavos.com

Другий день 16 січня триває Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі. Серед головних тем, що звучали в Українському домі — підтримка України Заходом, а однією з найважливіших подій стала перша зустріч від початку блокування кордону польськими перевізниками президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди.

Про підсумки другого дня дискусійної панелі Український Дім розповідають Новини.LIVE.

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Другий день Всесвітнього економічного форуму не менш насичений і складний за попередній. Президент Володимир Зеленський виступив із промовою, на що публіка відреагувала оплесками, і стоячи аплодувала понад хвилину.

Український лідер нагадав про агресію Росії та наголосив, що російський диктатор Володимир Путін ніколи не зміниться, а отже не закінчить війну проти України. Тому Захід повинен нам допомагати, щоб уникнути масштабного протистояння в найближчі роки.

Увечері Зеленський викликав ажіотаж своїм візитом до Українського дому в Давосі. Там він зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, і це була перша зустріч обох лідерів від початку блокування кордону польськими перевізниками, яка закінчилася достроково. Український лідер зустріч не коментував.

Головні меседжі усіх дискусійних панелей в Українському домі в Давосі — Захід повинен допомагати Україні надалі, бо якщо остання програє, то програє і Захід, а натомість виграє не лише диктаторський режим у Росії, а й по всьому світу.

Нагадаємо, що у Давосі 15 січня розпочався Всесвітній економічний форум. Була відкрита дискусійна панель "Український Дім".

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії на Всесвітній економічний форум, де він провів декілька важливих зустрічей зі світовими лідерами. За словами президента, у Давосі було обговорено Формулу миру і глави інших країн готові її підтримати.