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Помощь Украине и встреча с Дудой — итоги второго дня Украинского Дома в Давосе от Новини.LIVE

17 января 2024 01:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Помощь Украине и встреча с Дудой — итоги второго дня Украинского Дома в Давосе от Новини.LIVE
Украинский дом в Давосе, Швейцария. Фото: ukrainehousedavos.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Второй день 16 января проходит Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Среди главных тем, звучавших в Украинском доме — поддержка Украины Западом, а одной из важнейших событий стала первая встреча с начала блокирования границы польскими перевозчиками президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды.

Об итогах второго дня дискуссионной панели "Украинский Дом" рассказывают Новини.LIVE.

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Что произошло 16 января на дискуссионной панели Украинский Дом в Давосе

Второй день Всемирного экономического форума не менее насыщен и сложен, чем предыдущий. Президент Владимир Зеленский выступил с речью, на что публика отреагировала аплодисментами и стоя аплодировала более минуты.

Украинский лидер напомнил об агрессии России и подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин никогда не изменится, а значит, не закончит войну против Украины. Поэтому Запад должен нам помогать во избежание масштабного противостояния в ближайшие годы.

Вечером Зеленский вызвал ажиотаж своим визитом в Украинский дом в Давосе. Там он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, и это была первая встреча обоих лидеров с начала блокировки границы польскими перевозчиками, которая закончилась досрочно. Украинский лидер встречу не комментировал.

Главные месседжи всех дискуссионных панелей в Украинском доме в Давосе — Запад должен помогать Украине в дальнейшем, потому что если последняя проиграет, то проигрывает и Запад, а выиграет не только диктаторский режим в России, но и по всему миру.

Напомним, что в Давосе 15 января начался Всемирный экономический форум. Была открыта дискуссионная панель "Украинский Дом".

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум, где провел несколько важных встреч с мировыми лидерами. По словам президента, в Давосе была обсуждена Формула мира и главы других стран готовы ее поддержать.

Владимир Зеленский
Швейцария
Украина
Анджей Дуда
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