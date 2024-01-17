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Снайдер заявил, что украинские беженцы могут стать моральной победой России

17 января 2024 08:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Снайдер заявил, что украинские беженцы могут стать моральной победой России
Американский историк Тимоти Снайдер. Фото иллюстративное: World Economic Forum Video
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Американский историк Тимоти Снайдер, профессор Йельского университета, считает, что Россия стремится уменьшить население Украины. Она добьется этого в том числе и попытками рассеять украинцев по всему миру.

Это Снайдер подчеркнул во время Всемирного экономического форума в Давосе, выступая в роли модератора на сессии "Горизонты Украины", сообщает Укринформ.

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"Если цель войны России — сделать украинское население как можно меньше, как можно менее украинским и как можно более рассеянным, то миллионы уезжающих из страны и не возвращающихся украинцев — это также и военная, и, так сказать, моральная победа для России", — отметил Снайдер.

Историк отметил, что многие способные и талантливые украинцы, представляющие многочисленные профессии в разных сферах, находятся за пределами Украины.

"Миллионы из них сейчас находятся в странах Европейского Союза, и Украине нужно, чтобы именно эти люди вернулись. Это не просто экономический вопрос. Это проблема… геноцида", — отметил историк.

По мнению профессора, странам Европы необходимо будет разработать "формальные механизмы, стимулирующие людей вернуться назад в Украину".

Ранее мы сообщали, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел в Давосе встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии, принцем Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 15 января прибыл в Давос. Он встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхард.

война
Украина
беженцы
Давос
Россия

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