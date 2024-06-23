Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар. Фото: URS FLUEELER/Pool via REUTERS

Україна та Словенія підпишуть безпекову угоду. Ймовірно, це станеться вже у четвер, 27 червня.

Про це заявила президентка Словенії Наташа Пірц Мусар, передає RTV SLO.

Читайте також:

Безпекова угода між Україною та Словенією

Президентка Словенії розповіла, що 27 червня вона відвідає Київ, де підпише безпекову угоду з Україною.

"Йдеться про зобов'язання продовжувати допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", — заявила вона.

Пірц Мусар каже, що ця угода аналогічна тим, які підписують з Україною інші країни.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та голова Білого дому Джо Байден підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду. Її мета — посилення захисту України від російської агресії.

Також Україна підписала двосторонні безпекові угоди зі всіма країнами "Великої сімки". Зеленський повідомив, що наразі ведуться переговори ще з десятьма країнами щодо укладання подібних угод.