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Словенія та Україна підпишуть безпекову угоду — названо дату

23 червня 2024 18:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна та Словенія підпишуть безпекову угоду
Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар. Фото: URS FLUEELER/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна та Словенія підпишуть безпекову угоду. Ймовірно, це станеться вже у четвер, 27 червня. 

Про це заявила президентка Словенії Наташа Пірц Мусар, передає RTV SLO.

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Президентка Словенії розповіла, що 27 червня вона відвідає Київ, де підпише безпекову угоду з Україною.

"Йдеться про зобов'язання продовжувати допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", — заявила вона.

Пірц Мусар каже, що ця угода аналогічна тим, які підписують з Україною інші країни. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та голова Білого дому Джо Байден підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду. Її мета — посилення захисту України від російської агресії.

Також Україна підписала двосторонні безпекові угоди зі всіма країнами "Великої сімки". Зеленський повідомив, що наразі ведуться переговори ще з десятьма країнами щодо укладання подібних угод.

Україна
політики
безпека
угода
Словенія

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