Словенія та Україна підпишуть безпекову угоду — названо дату
Україна та Словенія підпишуть безпекову угоду. Ймовірно, це станеться вже у четвер, 27 червня.
Про це заявила президентка Словенії Наташа Пірц Мусар, передає RTV SLO.
Безпекова угода між Україною та Словенією
Президентка Словенії розповіла, що 27 червня вона відвідає Київ, де підпише безпекову угоду з Україною.
"Йдеться про зобов'язання продовжувати допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", — заявила вона.
Пірц Мусар каже, що ця угода аналогічна тим, які підписують з Україною інші країни.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та голова Білого дому Джо Байден підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду. Її мета — посилення захисту України від російської агресії.
Також Україна підписала двосторонні безпекові угоди зі всіма країнами "Великої сімки". Зеленський повідомив, що наразі ведуться переговори ще з десятьма країнами щодо укладання подібних угод.
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