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Словения и Украина подпишут соглашение о безопасности — названа дата

23 июня 2024 18:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина и Словения подпишут соглашение по безопасности
Президент Словении Наташа Пирц Мусар. Фото: URS FLUEELER/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украина и Словения подпишут соглашение о безопасности. Вероятно, это произойдет уже в четверг, 27 июня.

Об этом заявила президент Словении Наташа Пирц Мусар, передает RTV SLO.

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Президент Словении рассказала, что 27 июня она посетит Киев, где подпишет соглашение о безопасности с Украиной.

"Речь идет об обязательствах продолжать помогать Украине столько, сколько потребуется", — заявила она.

Пирц Мусар говорит, что это соглашение аналогично тем, которые подписывают с Украиной другие страны.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден подписали десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности. Ее цель — усиление защиты Украины от российской агрессии.

Также Украина подписала двусторонние соглашения о безопасности со всеми странами "Большой семерки". Зеленский сообщил, что сейчас ведутся переговоры еще с десятью странами по заключению подобных соглашений.

Украина
политики
безопасность
соглашение
Словения

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