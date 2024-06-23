Украина и Словения подпишут соглашение по безопасности

Словения и Украина подпишут соглашение о безопасности — названа дата
Украина и Словения подпишут соглашение о безопасности. Вероятно, это произойдет уже в четверг, 27 июня.
Об этом заявила президент Словении Наташа Пирц Мусар, передает RTV SLO.
Соглашение о безопасности между Украиной и Словенией
Президент Словении рассказала, что 27 июня она посетит Киев, где подпишет соглашение о безопасности с Украиной.
"Речь идет об обязательствах продолжать помогать Украине столько, сколько потребуется", — заявила она.
Пирц Мусар говорит, что это соглашение аналогично тем, которые подписывают с Украиной другие страны.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден подписали десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности. Ее цель — усиление защиты Украины от российской агрессии.
Также Украина подписала двусторонние соглашения о безопасности со всеми странами "Большой семерки". Зеленский сообщил, что сейчас ведутся переговоры еще с десятью странами по заключению подобных соглашений.
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