Скільки ВПО лишатимуться на нових місцях — результати опитування

Українські ВПО. Фото ілюстративне: Alamy

Стало відомо, скільки внутрішньо переміщених українських громадян лишатимуться на нових місцях внаслідок виїзду із прифронтових регіонів та зон активних бойових дій. За оприлюдненими даними, відсоток таких людей складає 70%.

Про це повідомляє керівниця відділу моніторингу та оцінки соціальних проєктів АЦ "Соціоконсалтинг" Наталія Булига, пише "Укрінформ".

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"70% сказали, що точно планують залишатися, решта — ті, хто сказали: "важко відповісти" або "збираюся повертатися додому". Тому ми розуміємо, виїжджати будуть ті пару відсотків, які вже роблять певні кроки для того, щоб виїхати, — шукають житло і роботу. Решта так чи інакше будуть жити в тому місті, де ми їх опитували, можливо, навіть і все життя. А якщо не все життя, то досить довго", — сказала Булига.

Брифінг Наталії Булиги. Джерело: Укрінформ

За її словами, опитаним респондентам запропонували оцінити близько 20 сфер життя.

"Якщо подивитися рейтинг проблем, які хвилюють, то в ТОПі у нас матеріальне становище, житло, зайнятість, люди, які мають дітей, також говорили, що їх хвилює доступність і якість освіти. Але навіть якщо подивитися ті проблеми, які внизу рейтингу, — доступність психологічної чи юридичної допомоги, все одно близько третини сказали, що їх це хвилює, що їм це болить. Але от ті проблеми, які найбільш актуальні — матеріальне становище, житло, це 80-90%", — пояснила науковиця.

Наталія Булига. Джерело: Укрінформ

Також вона звернула увагу, що 56% респондентів сказали, що мають проблеми із задоволенням базових потреб, а "найбільший страх ВПО" — відсутність грошей на їжу аби прогодувати дітей. Важкість такої матеріальної ситуації, за її словами, виникла через те, що деякі з опитуваних сказали, що мають хоча б одну зарплату на сім’ю.

"У решти засоби до існування — це різні виплати: виплати соціальної допомоги для ВПО, інші виплати від держави, ті ж пенсії або якісь інші матеріальні допомоги, виплати від міжнародних організацій, які надаються, і навіть ті ж виплати соціальної допомоги для ВПО, ми бачимо, що 15% їх не мають", — сказала Булига.

За результатами опитування решта статистики виглядає так:

висока вартість оренди житла та комунальних послуг — 77%;

проблема доступності житла — 66%;

страх знову втратити житло — 58%;

страх ракетних ударів, під який попадуть приймальні сторони — 59%.

Нагадаємо, що раніше Київський міжнародного інституту соціології (КМІС) показав результати опитування серед українців про ставлення до народів. Виявилося, що найбільш українці поважають своїх україномовних земляків, поляків, канадців та американців, а найнижче — ромів та росіян.

Також за результатами дослідження руху "Чесно", майже 70% українців мають сумніви щодо дієвості петицій, як інструменту впливу на ухвалення рішень. Відомо, що 2023 рік став рекордним за кількістю підтриманих петицій.