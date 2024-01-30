Скільки ВПО лишатимуться на нових місцях — результати опитування
Стало відомо, скільки внутрішньо переміщених українських громадян лишатимуться на нових місцях внаслідок виїзду із прифронтових регіонів та зон активних бойових дій. За оприлюдненими даними, відсоток таких людей складає 70%.
Про це повідомляє керівниця відділу моніторингу та оцінки соціальних проєктів АЦ "Соціоконсалтинг" Наталія Булига, пише "Укрінформ".
Скільки ВПО не хочуть змінювати нове місцеперебування
"70% сказали, що точно планують залишатися, решта — ті, хто сказали: "важко відповісти" або "збираюся повертатися додому". Тому ми розуміємо, виїжджати будуть ті пару відсотків, які вже роблять певні кроки для того, щоб виїхати, — шукають житло і роботу. Решта так чи інакше будуть жити в тому місті, де ми їх опитували, можливо, навіть і все життя. А якщо не все життя, то досить довго", — сказала Булига.
За її словами, опитаним респондентам запропонували оцінити близько 20 сфер життя.
"Якщо подивитися рейтинг проблем, які хвилюють, то в ТОПі у нас матеріальне становище, житло, зайнятість, люди, які мають дітей, також говорили, що їх хвилює доступність і якість освіти. Але навіть якщо подивитися ті проблеми, які внизу рейтингу, — доступність психологічної чи юридичної допомоги, все одно близько третини сказали, що їх це хвилює, що їм це болить. Але от ті проблеми, які найбільш актуальні — матеріальне становище, житло, це 80-90%", — пояснила науковиця.
Також вона звернула увагу, що 56% респондентів сказали, що мають проблеми із задоволенням базових потреб, а "найбільший страх ВПО" — відсутність грошей на їжу аби прогодувати дітей. Важкість такої матеріальної ситуації, за її словами, виникла через те, що деякі з опитуваних сказали, що мають хоча б одну зарплату на сім’ю.
"У решти засоби до існування — це різні виплати: виплати соціальної допомоги для ВПО, інші виплати від держави, ті ж пенсії або якісь інші матеріальні допомоги, виплати від міжнародних організацій, які надаються, і навіть ті ж виплати соціальної допомоги для ВПО, ми бачимо, що 15% їх не мають", — сказала Булига.
За результатами опитування решта статистики виглядає так:
- висока вартість оренди житла та комунальних послуг — 77%;
- проблема доступності житла — 66%;
- страх знову втратити житло — 58%;
- страх ракетних ударів, під який попадуть приймальні сторони — 59%.
Нагадаємо, що раніше Київський міжнародного інституту соціології (КМІС) показав результати опитування серед українців про ставлення до народів. Виявилося, що найбільш українці поважають своїх україномовних земляків, поляків, канадців та американців, а найнижче — ромів та росіян.
Також за результатами дослідження руху "Чесно", майже 70% українців мають сумніви щодо дієвості петицій, як інструменту впливу на ухвалення рішень. Відомо, що 2023 рік став рекордним за кількістю підтриманих петицій.
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