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Сколько ВПЛ будут оставаться на новых местах — результаты опроса

30 января 2024 17:43
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Илья Рябинин
редактор
Сколько ВПЛ будут оставаться на новых местах — результаты опроса
Украинские ВПЛ. Фото иллюстративное: Alamy
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Стало известно, сколько внутренне перемещенных украинских граждан будут оставаться на новых местах из-за выезда из прифронтовых регионов и зон активных боевых действий. По обнародованным данным, процент таких людей составляет 70%.

Об этом сообщает руководитель отдела мониторинга и оценки социальных проектов АЦ "Социоконсалтинг" Наталья Булыга, пишет "Укринформ".

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"70% сказали, что точно планируют оставаться, остальные — те, кто сказали: "Затрудняюсь ответить" или "Собираюсь возвращаться домой". Поэтому мы понимаем, выезжать будет та пара процентов, которые уже делают определенные шаги для того, чтобы уехать, — ищут жилье и работу. Остальные так или иначе будут жить в том городе, где мы их опрашивали, возможно, даже и всю жизнь. А если не всю жизнь, то достаточно долго", сказала Булыга.

Сколько ВПЛ будут оставаться на новых местах — результаты опроса
Брифинг Натальи Булыги. Источник: Укринформ

По ее словам, опрошенным респондентам было предложено оценить около 20 сфер жизни.

"Если посмотреть рейтинг волнующих проблем, то в ТОПе у нас материальное положение, жилье, занятость, люди, имеющие детей, также говорили, что их волнует доступность и качество образования. Но даже если посмотреть те проблемы, которые внизу рейтинга, — доступность психологической или юридической помощи, все равно около трети сказали, что их это волнует. Но те проблемы, которые более актуальны — материальное положение, жилье, — это 80-90%", — объяснила исселдовательница.

Сколько ВПЛ будут оставаться на новых местах — результаты опроса
Наталья Булыга. Источник: Укринформ

Также она обратила внимание, что 56% респондентов сказали, что испытывают проблемы с удовлетворением базовых потребностей, а "наибольший страх ВПЛ" — отсутствие денег на еду, чтобы прокормить детей. Трудность такой материальной ситуации, по ее словам, возникла из-за того, что некоторые из опрошенных сказали, что имеют хотя бы одну зарплату на семью.

"У остальных средств к существованию — это разные выплаты: выплаты социальной помощи для ВПЛ, другие выплаты от государства, те же пенсии или какие-то другие материальные пособия, выплаты от предоставляемых международных организаций, и даже те же выплаты социальной помощи для ВПЛ, мы видим, что 15% у них нет", — сказала Булыга.

По результатам опроса остальная статистика выглядит так:

  • высокая стоимость аренды жилья и коммунальных услуг — 77%;
  • проблема доступности жилья — 66%;
  • страх снова потерять жилье — 58%;
  • страх ракетных ударов, под который попадут приемные стороны — 59%.

Напомним, что ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) показал результаты опроса среди украинцев об отношении к народам. Оказалось, что украинцы больше всего уважают своих украиноязычных земляков, поляков, канадцев и американцев, а меньше всего — ромов и россиян.

Также по результатам исследования движения "Чесно", почти 70% украинцев сомневаются относительно действенности петиций, как инструмента влияния на принятие решений. Известно, что 2023 стал рекордным по количеству поддержанных петиций.

деньги
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обстрелы
опрос
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ВПЛ

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