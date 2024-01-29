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До якого народу українці ставляться гірше та найкраще — результати опитування

29 січня 2024 17:11
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
До якого народу українці ставляться гірше та найкраще — результати опитування
Люди йдуть центром Києва. Фото: 44.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Найнижчий рівень етнічних упереджень в Україні спостерігається до українців, поляків, канадців та американців. Водночас українці найгірше ставляться до росіян.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

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До кого українці ставляться найкраще

В Україні найбільш позитивне ставлення спостерігається до українців, які говорять українською мовою, а також до поляків, російськомовних українців, канадців та американців, які сприймаються майже однаково добре.

Більшість учасників опитування готові прийняти представників цих груп як членів сім'ї чи близьких друзів.

До яких народів українці ставляться найгірше

З іншого боку, менш сприятливе ставлення українці відчувають до африканців, ромів та росіян, які проживають в Україні, а також до білорусів, які проживають у Білорусі.

Найнегативніше ставлення українців спостерігається до росіян, які проживають у Росії, причому близько 80% респондентів не бажають допускати їх навіть як туристи.

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Соціальна дистанція від дорослого населення України до етнічних груп, жовтень 2023 року. Фото: КМІС

Нагадаємо, що приблизно 70% українців сумніваються у дієвості петицій як інструменту впливу на прийняття рішень. Відомо, що 2023 рік став рекордним за кількістю підтриманих петицій.

Крім того, Київський міжнародний інститут соціології провів нове всеукраїнське опитування громадської думки. Люди запитали, чи йдуть громадяни країни до згуртованої політичної нації чи до розколу.

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