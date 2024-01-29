К какому народу украинцы относятся хуже и лучше всего — результаты опроса
Самый низкий уровень этнических предубеждений в Украине наблюдается к украинцам, полякам, канадцам и американцам. В то же время, украинцы хуже всего относятся к россиянам.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
К кому украинцы относятся лучше всего
В Украине наиболее позитивное отношение наблюдается к украинцам, говорящим на украинском языке, а также к полякам, русскоязычным украинцам, канадцам и американцам, которые воспринимаются почти одинаково хорошо.
Большинство участников опроса готовы принять представителей этих групп в качестве членов семьи или близких друзей.
К каким народам украинцы относятся хуже всего
С другой стороны, менее благоприятное отношение украинцы испытывают к африканцам, ромам и россиянам, проживающим в Украине, а также к белорусам, проживающим в Беларуси.
Самое негативное отношение украинцев наблюдается к россиянам, проживающим в России, причем около 80% респондентов не желают допускать их даже в качестве туристов.
Напомним, что приблизительно 70% украинцев сомневаются в действенности петиций как инструменте влияния на принятие решений. Известно, что 2023 стал рекордным по количеству поддержанных петиций.
Кроме того, Киевский международный институт социологии провел новый всеукраинский опрос общественного мнения. У людей спросили, идут ли граждане страны к сплоченной политической нации или к расколу.
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