К какому народу украинцы относятся хуже и лучше всего — результаты опроса

Люди идут по центру Киева. Фото: 44.ua

Самый низкий уровень этнических предубеждений в Украине наблюдается к украинцам, полякам, канадцам и американцам. В то же время, украинцы хуже всего относятся к россиянам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Читайте также:

К кому украинцы относятся лучше всего

В Украине наиболее позитивное отношение наблюдается к украинцам, говорящим на украинском языке, а также к полякам, русскоязычным украинцам, канадцам и американцам, которые воспринимаются почти одинаково хорошо.

Большинство участников опроса готовы принять представителей этих групп в качестве членов семьи или близких друзей.

К каким народам украинцы относятся хуже всего

С другой стороны, менее благоприятное отношение украинцы испытывают к африканцам, ромам и россиянам, проживающим в Украине, а также к белорусам, проживающим в Беларуси.

Самое негативное отношение украинцев наблюдается к россиянам, проживающим в России, причем около 80% респондентов не желают допускать их даже в качестве туристов.

Социальная дистанция от взрослого населения Украины до некоторых этнических групп, октябрь 2023 года. Фото: КМИС

Напомним, что приблизительно 70% украинцев сомневаются в действенности петиций как инструменте влияния на принятие решений. Известно, что 2023 стал рекордным по количеству поддержанных петиций.

Кроме того, Киевский международный институт социологии провел новый всеукраинский опрос общественного мнения. У людей спросили, идут ли граждане страны к сплоченной политической нации или к расколу.